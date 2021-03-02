ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Хочу возглавить комиссию по люстрации»: что беларусы думают о приговоре не убийцам Бондаренко, а журналистке и врачу

02.03.2021 17:45 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Суд вынес приговор по делу Катерины Борисевич и Артема Сорокина – журналистки и врача, которые оказались за решеткой, потому что решили показать правду. Катерине дали шесть месяцев лишения свободы и штраф в 100 базовых, Артему – два года лишения свободы с отсрочкой на год. Рассказываем, как на приговор отреагировали беларусы. 

Что нужно знать о деле «0 промилле»

Катерину Борисевич и Артема Сорокина задержали 19 ноября. Тем же днем обоих обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия (часть третья статьи 178 УК). Поводом для обвинения послужила статья Катерины, в которой, со ссылкой на Сорокина и медицинские документы, говорилось, что в крови убитого Романа Бондаренко не было алкоголя – эта версия расходится с версией СК и Лукашенко. При этом родные Романа к журналисту и доктору претензий не имеют.

С тех пор, уже 102 дня, врач и журналист находятся в СИЗО на Володарского. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Катерину Борисевич и Артема Сорокина узниками совести.

Суд по делу Борисевич и Сорокина начался 19 февраля: прокурор – Людмила Иваненко, судья – Светлана Бондаренко. Чтобы поддержать врача и журналистку, в здание суда пришло около сотни человек. В том числе, посол Франции, дипломаты посольств Литвы, США, Германии, а также Представительства ЕС в Минске.

Так как к тому моменту все же завели уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко, по просьбе прокурора суд над Борисевич и Сорокиным сделали закрытым. Свидетелями по делу в тот день была мама Романа Бондаренко и два врача БСМП. О чем они говорили – неизвестно. 

Во второй день заседания, 22 февраля, в качестве свидетелей также выступили врачи БСМП, чьи имена были указаны в истории болезни Романа Бондаренко. 

23 февраля – на третий день процесса – на суд была вызвана Ольга Кучеренко, двоюродная сестра Романа. Перед тем как дать подписку о неразглашении, она рассказала, что все время, пока Роман находился в больнице, семья публично рассказывала о его состоянии. Елена Бондаренко дала разрешение распространять эти сведения. По словам Ольги, перед тем как опубликовать статью о «0 промилле», Катерина Борисевич связывалась с ней: «Она получила от меня официальное разрешение публиковать эту информацию. Тетя неоднократно повторяла, что не собирается держать это в тайне».

24 февраля в зале заседания не было свидетелей. 25 февраля, на пятый день процесса, тоже свидетелей не допрашивали. 

Суд над Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным продолжился 2 марта. Заседание продлилось примерно десять минут, после сказали, что скоро будет объявлен приговор. Какой срок для журналиста и врача запрашивал прокурор, неизвестно. Минимальное наказание, которое грозило по вменяемой им статье, – шесть месяцев лишения свободы, максимальное – три года колонии. 

Судья решила так: журналисту Катерине Борисевич дали шесть месяцев лишения свободы и штраф 100 базовых. Врачу БСМП Артёму Сорокину – два года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых.

Артема выпустили на свободу из-за зала суда под подписку о невыезде.

По словам адвокатов Катерины, с учетом того времени, которое их подзащитная уже провела в изоляторе, на свободу она выйдет чуть больше чем через два месяца.

Как реагируют соцсети 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд вынес приговор по делу Катерины Борисевич и Артема Сорокина – журналистки и врача, которые оказались за решеткой, потому что решили показать правду. Катерине...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые обнаружили в США окаменелости древнейших приматов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by