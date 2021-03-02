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Звезда "Онегина": от жены вместо письма Татьяны получил сообщение в Facebook

02.03.2021 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Звезда нью-йоркской "Метрополитен-Опера" россиянин Родион Погосов на карантине соскучился по работе. В изоляции единственными слушателями были соседи, лишь иногда он участвовал в Youtube-проектах друзей. Впервые за год Родион поднимется на сцену именно в Беларуси. И сразу в образе Евгения Онегина.

Радион только-только познакомился с Большим театром оперы и балета и еще даже не успел примерить костюм Онегина. Но спустя год в изоляции от зрителя не с костюмами связаны самые большие ожидания артиста.

Партию Евгения Онегина Родион Погосов не исполнял шесть лет, пришлось повторять слова. А текст на русском языке – это двойная проблема, ведь когда речь идет о Пушкине, нельзя забыть ни одного слова. 

© Photo : Большой театр Беларуси
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Накануне было два дня репетиций, а еще до приезда в Минск он изучал видео спектакля.

Сам Родион уверяет, что он совершенно не похож на Онегина. Не похожа на историю пушкинской поэмы и история его любви – в Минске он с женой Златой. В свое время она тоже писала Родиону своеобразное письмо – сообщение в Facebook.

Если вы считали, что опера – это не ваш вид искусства, потому что там "все непонятно", самое время дать ей второй шанс. Родион Погосов уверяет: в современной опере уже давно все понятно.

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Теги: Минск
 
 
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Около года оперный певец Родион Погосов просидел без концертов, а возвращение к зрителю началось со сцены Большого театра оперы и балета в Минске. Таких счастливых...
 
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