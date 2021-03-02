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В Минске массово задерживают админов районных чатов. В регионах пришли к активистам
02.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитники продолжают фиксировать факты политического преследования в Беларуси.
В Минске 2 марта происходят массовые задержания админов микрорайонных и профильных телеграмм-чатов. Такая информация пришла из Каменной Горки, Матусевича, Первомайского района, а также от Свободного профсоюза студентов, сообщает
Правозащитники из
Токарчук Ольга, блогер, которая ведет свой YouTube-канал;
Топтунов Анатолий, сотрудник Epam;
Паршенков Александр (БГУ);
Протасеня Андрей (БГУ);
Новиков Александр;
Литвин Руслан.
Савенок Марина (ее квартиру взломали, Марину забрали в наручниках, а в пустой квартире был обыск).
В районе Каменной Горки задержаны не менее чем 20 человек. Среди них:
Карташов Константин;
Карташова (Шиманская) Елена;
Саболько Елена;
Соболько Евгений;
Списак Ольга;
Списак Дмитрий;
Пунько Дмитрий.
В Бресте около 9 часов утра силовики приехали домой к Александру Козлянко. Об этом
— Звучали какие-то подозрения в хранении или распространении наркотиков. Для меня это абсурдно, я знаю Александра как некурящего человека, не пьющего, выступает за здоровый образ жизни, — говорит Валентин Лазаренков.
Брат Александра Дмитрий рассказал Лазаренкову, что задерживали довольно жестко. Дмитрия положили на пол лицом вниз. Задержание происходило на глазах у матери и отца.
В Могилеве во второй половине дня начался обыск у волонтерки Натальи Михальковой. Подробности выясняются.
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Правозащитники продолжают фиксировать факты политического преследования в Беларуси.
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