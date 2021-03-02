В Минске массово задерживают админов районных чатов. В регионах пришли к активистам

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитники продолжают фиксировать факты политического преследования в Беларуси.

В Минске 2 марта происходят массовые задержания админов микрорайонных и профильных телеграмм-чатов. Такая информация пришла из Каменной Горки, Матусевича, Первомайского района, а также от Свободного профсоюза студентов, сообщает Наша Ніва .

Правозащитники из «Вясны» опубликовали известные на данный момент имена задержанных:

Токарчук Ольга, блогер, которая ведет свой YouTube-канал;

Топтунов Анатолий, сотрудник Epam;

Паршенков Александр (БГУ);

Протасеня Андрей (БГУ);

Новиков Александр;

Литвин Руслан.

Савенок Марина (ее квартиру взломали, Марину забрали в наручниках, а в пустой квартире был обыск).

В районе Каменной Горки задержаны не менее чем 20 человек. Среди них:

Карташов Константин;

Карташова (Шиманская) Елена;

Саболько Елена;

Соболько Евгений;

Списак Ольга;

Списак Дмитрий;

Пунько Дмитрий.

В Бресте около 9 часов утра силовики приехали домой к Александру Козлянко. Об этом «Первому региону» сообщил брестский лидер Свободного профсоюза Белорусского Валентин Лазаренков.

— Звучали какие-то подозрения в хранении или распространении наркотиков. Для меня это абсурдно, я знаю Александра как некурящего человека, не пьющего, выступает за здоровый образ жизни, — говорит Валентин Лазаренков.

Брат Александра Дмитрий рассказал Лазаренкову, что задерживали довольно жестко. Дмитрия положили на пол лицом вниз. Задержание происходило на глазах у матери и отца.

В Могилеве во второй половине дня начался обыск у волонтерки Натальи Михальковой. Подробности выясняются.