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Литва рассчитывает согласовать блокировку поступления белорусского электричества со странами Балтии до конца июня
Источник материала: Навiны
Литва рассчитывает согласовать механизм блокировки поступления белорусской электроэнергии с Латвией и Эстонией до конца июня, сообщает балтийское информагентство BNS со ссылкой на литовского министра энергетики Дайнюса Крейвиса.
Сообщается, что 2 марта правительственная комиссия по синхронизации энергосистемы системы во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните одобрила концепцию новой методологии торговли электроэнергией с третьими странами.
«Сегодня мы представили новую методологию, <…> ее главный принцип заключается в том, что для продажи на рынках стран Балтии будет доступна только электроэнергия, поступившая через торговые сечения Латвии и Эстонии. Физические потоки, проходящие через границу Литвы [с Беларусью], предметом торговли являться не будут», —
На следующей неделе Министерству энергетики Литвы будет предоставлен мандат на проведение переговоров для согласования этой методологии со всеми странами Балтии.
Кроме того, по словам главы литовского энергетического ведомства, в Европейскую комиссию уже направлена просьба как можно скорее созвать совместное заседание между балтийскими странами ЕК, чтобы представить и обсудить новую методологию. Эти переговоры, по его словам, должны состояться до «важного как для латышей, так и для литовцев дня — Йониняй» — кануна Рождества святого Иоанна Крестителя, который отмечается 23 июня.
Крейвис сообщил, что в ближайшее время намерен обсудить блокировку поступления белорусского электричества с представителями правительств Украины, Польши и Латвии. «В конце этой недели я лечу в Украину, где пообщаюсь с украинскими партнерами, на следующей неделе — в Варшаву. <…> После возвращения из Варшавы, я планирую встретиться с латвийским коллегой и поговорить о новой методологии», — отметил он.
В начале ноября 2020 года Литва на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность коммерческих поставок белорусского электричества в связи с энергетическим пуском Белорусской АЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.
С учетом запуска БелАЭС в конце прошлого года Латвия и Эстония одобрили методологию торговли электроэнергией с третьими странами. Литва на этот шаг не пошла, заявив, что эта методология не препятствует поступлению белорусской электроэнергии в страны Балтии, и стала разрабатывать новую методологию, которая бы была приемлемой для всех сторон.
11 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой выразил озабоченность тем, что строительство и эксплуатация станции «являются источником возможной угрозы Европейскому союзу и его государствам-членам в отношении безопасности, здоровья и охраны окружающей среды».
Депутаты призвали Еврокомиссию «плотно сотрудничать с белорусскими властями в целях приостановки процесса коммерческой эксплуатации до полного выполнения всех рекомендаций по итогам стресс-тестов, а также должного информирования белорусского общества и соседних стран о принятых мерах». Они также попросили Еврокомиссию оценить и предложить меры по приостановке торговли электроэнергией с Беларусью, чтобы гарантировать блокировку поступления электричества с БелАЭС на рынки стран Евросоюза, пока Литва, Латвия и Эстония подключены к электрическому кольцу БРЭЛЛ.
На следующий день Министерство энергетики Беларуси выступило с заявлением, в котором отметило, что резолюция Европарламента носит «сугубо политизированный характер».
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Литва рассчитывает согласовать блокировку поступления белорусского электричества со странами Балтии до конца июня
Литва рассчитывает согласовать механизм блокировки поступления белорусской электроэнергии с Латвией и Эстонией до конца июня, сообщает балтийское...
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