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Ради этих холодильников не надо продавать почку, но они вполне отличные. Пять моделей
Источник материала: Tut.by
Может казаться, что в новостройку можно перебраться с небольшим количеством вещей, но когда начинаешь подсчитывать затраты только на кухонный минимум, сходишь с ума. Чтобы облегчить жизнь переселенцам (или тем, кому просто пора обновиться), REALTY.TUT.BY предлагает пять не самых дорогих, но весьма добротных и приличных вариантов холодильников.
Оговоримся сразу: «не самый дорогой» сейчас — это в районе 1500 рублей (то есть 500 евро). Если зайти в каталоги, то можно найти агрегаты и за 3000, и за 4000 рублей. Но давайте честно: если мы обставляем новостройку, то можно разориться, приобретая всю бытовую технику по таким ценам. А брать совсем дешевку тоже не хочется: все-таки цель закупиться раз и навсегда (ну, лет так на 10−15).
Добротная модель от словенского бренда
Недорогой, но стильный красавец с удобными ручками —
Для удобства и эстетики — стеклянные полки (без сомнительных решеток). Дополнительно в модели предусмотрена возможность менять положение двери — иногда удобно открывать ее слева, а не справа из-за расположения кухни. Из нюансов: нижние полки не открываются, а выдвигаются.
Практичный и высокий «немец»
Холодильник
В остальном агрегат — пушка. Экономичное потребление энергии A++, те же No Frost с капельной разморозкой, электронное управление (есть функция вентиляции), сохраняет холод до 26 часов при отключении электроэнергии. И к дизайну не придерешься: классический белый «кирпич» без единого элемента, который может поспорить со стилистикой кухонной мебели и другой техники. При всем этом «стройный» по габаритам (60 см ширина и 65,5 см — глубина).
Вариант еще выше, но с модными «фишечками»
Класс энергопотребления у
Общий объем холодильника (384 литра) способен обеспечить местом всю семью, но может возникнуть та же проблема, что у предыдущей модели: высота в 2,03 метра делает ее не очень удобной для людей до 1,70 метра. Из более существенных недостатков отметим не самую вместительную нижнюю полку (трехлитровик компота от бабушки не влезет), но если стоит именно такая задача, «крышку» можно снять, временно не использовать и переместить выше. В остальном все супер: удобные полочки в двери, внизу ящик под фреш-зону, No Frost для обеих зон, даже технология DoorCooling+ есть. Что еще надо?
Турецкий экономкласс
Если вы не из тех, кому важна престижность и известность бренда,
Из интересностей: автономное сохранение холода до 17 часов, режим «Отпуск», звуковая индикация открытой двери, режим суперзаморозки при надобности. Неприятные моменты тоже могут быть: некоторые покупатели отмечают запах пластика в начале эксплуатации (обычно у брендов подороже жалоб на это нет) и на высокое энергопотребление в режиме суперзаморозки. Впрочем, если вам нужен просто нормальный, работающий холодильник без новомодных функций, то модель от Beko — и правда находка.
Стильная крошка от корейской марки
Наконец вариант, который точно подойдет людям небольшого роста.
Есть спорные характеристики. Например, объем: конечно, при своем размере холодильник не вмещает в себя много (234 литра). Для большой семьи это минус, но если вы живете вдвоем и расширяться не планируете, то этого хватит с головой. Также у некоторых покупателей есть замечания по звуку: агрегат бывает слышно (хотя обещают до 40 дБ шум), поэтому ставить его в квартире-студии, вероятно, не стоит. В остальном все хорошо: No Frost в двух камерах, минималистичный дизайн (у Samsung есть похожие по начинке модели в белом цвете). В комплекте есть даже генератор льда, чем ни одна модель выше похвастаться не может. Вдруг вас интересует именно эта деталь.
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Собрали пять моделей холодильников, которые можно сразу купить в новостройку, и при этом потратить на него плюс-минус 1500 рублей.
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