Глобальный профсоюз IndustriALL обратился в руководству БМЗ. Говорят про нарушения прав работников

Источник материала: Tut.by

Руководство глобального профсоюза IndustriALL, представляющего интересы 50 миллионов рабочих, занятых в горнодобывающей, энергетической и перерабатывающих отраслях, обратилось к генеральному директору БМЗ Дмитрию Корчику с призывом не нарушать права рабочих. Письмо за подписью генерального секретаря IndustriALL Вальтера Санчеса опубликовано на сайте организации. В нем глава профсоюза выражает надежду на «безотлагательное устранение вопиющих нарушений прав человека и прав трудящихся» и на то, что «не будет необходимости выходить на связь с некоторыми из ваших крупных покупателей».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

«Призываем БМЗ прекратить притеснение сотен рабочих, присоединившихся к профсоюзу»

В своем письме генеральный секретарь IndustriALL Вальтер Санчес призывает руководство БМЗ «восстановить всех несправедливо уволенных работников, прекратить притеснение и преследование членов профсоюза и признать Белорусский независимый профсоюз (БНП) основным на БМЗ». Он напоминает, что БНП входит в глобальный профсоюз IndustriALL.

— IndustriALL резко осуждает серьезные нарушения прав человека и прав трудящихся на БМЗ, в том числе увольнение и преследование членов БНП Игоря Поварова, Александра Боброва и Евгения Говора (работники БМЗ, осужденные на 3 и 2,5 года лишения свободы за забастовку в августе. — Прим. ред.), — сказано в письме Вальтера Санчеса. — БМЗ обязан функционировать в полном соответствии с национальным и международным трудовым законодательством, в том числе с Конвенцией 87 Международной организации труда о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы и Конвенцией 98 о применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров. В связи с этим мы призываем БМЗ прекратить притеснение сотен рабочих, присоединившихся к профсоюзу и подавших заявление на регистрацию своей организации. БМЗ также должен восстановить всех несправедливо уволенных работников, а также признать и установить добросовестные рабочие отношения с БНП.

Профсоюз IndustriALL ожидает от БМЗ «безотлагательного устранения этих вопиющих нарушений прав человека и прав трудящихся».

— Мы искренне надеемся, что у нас не будет необходимости выходить на связь с некоторыми из ваших крупных покупателей, с которыми мы тесно сотрудничаем в рамках международных соглашений, чтобы обеспечить уважение фундаментальных трудовых прав в их каналах поставок, — завершает письмо Вальтер Санчес.

IndustriALL — это глобальный профсоюз, представляющий интересы 50 миллионов работников в 140 странах мира, занятых в горнодобывающей, энергетической и перерабатывающих отраслях. Он был основан в 2012 году. «IndustriALL борется за иную модель глобализации и за новую экономическую и социальную модель, придающую первостепенное значение человеку, которая основана на демократии и социальной справедливости», — сказано на сайте организации.

Что происходит на БМЗ

В независимый профсоюз на БМЗ, по словам самих работников, хотело вступить около 200 человек. 7 декабря 2020 года заводчане подали пакет документов на регистрацию профсоюзной ячейки и указали 11 активистов, которые этим занимаются. Уже 23 января двоих из этих активистов уволили . Придать профсоюзу на заводе официальный статус так и не удалось: человек, который согласился предоставить юридический адрес, позже отказался от этой идеи, другого на тот момент еще не нашли.

Помимо этого, 1 февраля суд вынес приговор по делу об августовской забастовке и остановке печей на БМЗ. Бывшего работника предприятия Игоря Поварова приговорили к 3 годам лишения свободы, Александра Боброва и Евгения Говора — к 2,5 года лишения свободы. Правозащитники признали Александра Боброва и Евгения Говора политзаключенными. Еще один экс-работник предприятия Павел Магидов, также проходивший по этому делу, сейчас находится за границей.

Помимо этого, в начале февраля стало известно о том, что французская компания Michelin, один из крупнейших мировых производителей шин, обратилась к руководству БМЗ и намерена обратиться к руководству БЕЛАЗа по поводу нарушения прав работников.