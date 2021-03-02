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Глобальный профсоюз IndustriALL обратился в руководству БМЗ. Говорят про нарушения прав работников
Источник материала: Tut.by
Руководство глобального профсоюза IndustriALL, представляющего интересы 50 миллионов рабочих, занятых в горнодобывающей, энергетической и перерабатывающих отраслях, обратилось к генеральному директору БМЗ Дмитрию Корчику с призывом не нарушать права рабочих. Письмо за подписью генерального секретаря IndustriALL Вальтера Санчеса
«Призываем БМЗ прекратить притеснение сотен рабочих, присоединившихся к профсоюзу»
В своем письме генеральный секретарь IndustriALL Вальтер Санчес призывает руководство БМЗ «восстановить всех несправедливо уволенных работников, прекратить притеснение и преследование членов профсоюза и признать Белорусский независимый профсоюз (БНП) основным на БМЗ». Он напоминает, что БНП входит в глобальный профсоюз IndustriALL.
— IndustriALL резко осуждает серьезные нарушения прав человека и прав трудящихся на БМЗ, в том числе увольнение и преследование членов БНП Игоря Поварова, Александра Боброва и Евгения Говора (работники БМЗ, осужденные на 3 и 2,5 года лишения свободы за забастовку в августе. — Прим. ред.), — сказано в письме Вальтера Санчеса. — БМЗ обязан функционировать в полном соответствии с национальным и международным трудовым законодательством, в том числе с Конвенцией 87 Международной организации труда о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы и Конвенцией 98 о применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров. В связи с этим мы призываем БМЗ прекратить притеснение сотен рабочих, присоединившихся к профсоюзу и подавших заявление на регистрацию своей организации. БМЗ также должен восстановить всех несправедливо уволенных работников, а также признать и установить добросовестные рабочие отношения с БНП.
Профсоюз IndustriALL ожидает от БМЗ «безотлагательного устранения этих вопиющих нарушений прав человека и прав трудящихся».
— Мы искренне надеемся, что у нас не будет необходимости выходить на связь с некоторыми из ваших крупных покупателей, с которыми мы тесно сотрудничаем в рамках международных соглашений, чтобы обеспечить уважение фундаментальных трудовых прав в их каналах поставок, — завершает письмо Вальтер Санчес.
IndustriALL — это глобальный профсоюз, представляющий интересы 50 миллионов работников в 140 странах мира, занятых в горнодобывающей, энергетической и перерабатывающих отраслях. Он был основан в 2012 году. «IndustriALL борется за иную модель глобализации и за новую экономическую и социальную модель, придающую первостепенное значение человеку, которая основана на демократии и социальной справедливости», — сказано на сайте организации.
Что происходит на БМЗ
В независимый профсоюз на БМЗ, по словам самих работников, хотело вступить около 200 человек. 7 декабря 2020 года заводчане
Помимо этого, 1 февраля суд вынес приговор по делу об августовской забастовке и остановке печей на БМЗ. Бывшего работника предприятия Игоря Поварова приговорили к 3 годам лишения свободы, Александра Боброва и Евгения Говора — к 2,5 года лишения свободы. Правозащитники
Помимо этого, в начале февраля стало известно о том, что французская компания Michelin, один из крупнейших мировых производителей шин,
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Там надеются, что не придется выходить на связь с некоторыми из крупных покупателей продукции предприятия.
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