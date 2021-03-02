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Xiaomi подтвердила 120-герцовый AMOLED-экран в Redmi Note 10

02.03.2021 18:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Xiaomi подтвердила слух о том, что смартфон Redmi Note 10 получит AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Точнее, компания не упоминает конкретную модель мобильника, рассказывая о всей линейке. Очевидно, что как минимум Redmi Note 10 Pro оборудуют продвинутым экраном. Стоит отметить, что в Redmi Note впервые будут устанавливаться AMOLED-экраны.

Анонс смартфона состоится 4 марта. Согласно предварительной информации, Redmi Note 10 получит 6,43-дюймовый экран FHD+ и процессор Snapdragon 678. Note 10 Pro, вероятно, оборудуют чипом Snapdragon 750G, 6/8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, Pro Max окажется еще круче.

Смартфоны также получат поддержку быстрой зарядки и камеры от 48 до 108 Мп в зависимости от модели.

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Xiaomi подтвердила слух о том, что смартфон Redmi Note 10 получит AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Точнее, компания не упоминает конкретную модель мобильника,...
 
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