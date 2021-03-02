Xiaomi подтвердила 120-герцовый AMOLED-экран в Redmi Note 10

Источник материала: Onliner

Xiaomi подтвердила слух о том, что смартфон Redmi Note 10 получит AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Точнее, компания не упоминает конкретную модель мобильника, рассказывая о всей линейке. Очевидно, что как минимум Redmi Note 10 Pro оборудуют продвинутым экраном. Стоит отметить, что в Redmi Note впервые будут устанавливаться AMOLED-экраны.