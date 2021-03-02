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Xiaomi подтвердила 120-герцовый AMOLED-экран в Redmi Note 10
Источник материала: Onliner
Xiaomi подтвердила слух о том, что смартфон Redmi Note 10 получит AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Точнее, компания не упоминает конкретную модель мобильника, рассказывая о всей линейке. Очевидно, что как минимум Redmi Note 10 Pro оборудуют продвинутым экраном. Стоит отметить, что в Redmi Note впервые будут устанавливаться AMOLED-экраны.
Анонс смартфона состоится 4 марта. Согласно предварительной информации, Redmi Note 10 получит 6,43-дюймовый экран FHD+ и процессор Snapdragon 678. Note 10 Pro, вероятно, оборудуют чипом Snapdragon 750G, 6/8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, Pro Max окажется еще круче.
Смартфоны также получат поддержку быстрой зарядки и камеры от 48 до 108 Мп в зависимости от модели.
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
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Xiaomi подтвердила слух о том, что смартфон Redmi Note 10 получит AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Точнее, компания не упоминает конкретную модель мобильника,...
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