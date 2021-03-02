Левченко начала важный флешмоб #august2020voices

Команда проекта «Август2020» в знак начала весны и новых надежд запустила флешмоб #august2020voices​. Известные артисты, музыканты, спортсмены, писатели, лидеры мнений запишут видео, где прочитают фрагменты историй пострадавших после выборов в Беларуси.





Это 200 историй, опубликованных на сайте «Август2020», они собраны командой журналистов совместно с правозащитниками. Цель самого проекта и флешмоба – сделать так, чтобы весь мир узнал о преступлениях против человечности, которые случились в нашей стране после выборов.





Начала акцию баскетболистка Елена Левченко. Она прочитала историю активистки Ольги Павловой, которую не раз задерживали, в том числе и 9 августа. После участия в акции 15 ноября на Ольгу завели уголовное дело, она находилась в СИЗО в Жодино более двух месяцев.





Ее 6-летний сын не увидел маму ни в свой день рождения, ни на Новый год, ни на Рождество. Приговор признанной политзаключенной Павловой вынесли 19 февраля – ограничение свободы на 3 года без направления в исправительное заведение.





Вот несколько выдержек из ужасающих историй Ольги:





- человек в форме ударил ее головой о стену, а его соратница била берцами по ногам и пыталась сломать пальцы





- перед приездом на Окрестина судей одна из сокамерниц весь день отмывала этаж от крови





- в Жодино отказалась здороваться с надзирателями и попала в карцер на 17 дней





Елена Левченко не понаслышке знает об условиях за решеткой и нашла в себе силы озвучить один из важных текстов эпохи.







