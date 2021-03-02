ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Левченко начала важный флешмоб #august2020voices

02.03.2021 18:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В нем известные люди расскажут истории тех, кто испытал зверства силовиков на себе

Левченко начала важный флешмоб #august2020voices
Команда проекта «Август2020» в знак начала весны и новых надежд запустила флешмоб #august2020voices​. Известные артисты, музыканты, спортсмены, писатели, лидеры мнений запишут видео, где прочитают фрагменты историй пострадавших после выборов в Беларуси. 

Это 200 историй, опубликованных на сайте «Август2020», они собраны командой журналистов совместно с правозащитниками. Цель самого проекта и флешмоба – сделать так, чтобы весь мир узнал о преступлениях против человечности, которые случились в нашей стране после выборов.

Начала акцию баскетболистка Елена Левченко. Она прочитала историю активистки Ольги Павловой, которую не раз задерживали, в том числе и 9 августа. После участия в акции 15 ноября на Ольгу завели уголовное дело, она находилась в СИЗО в Жодино более двух месяцев. 

Ее 6-летний сын не увидел маму ни в свой день рождения, ни на Новый год, ни на Рождество. Приговор признанной политзаключенной Павловой вынесли 19 февраля – ограничение свободы на 3 года без направления в исправительное заведение.

Вот несколько выдержек из ужасающих историй Ольги:

- человек в форме ударил ее головой о стену, а его соратница била берцами по ногам и пыталась сломать пальцы 

- перед приездом на Окрестина судей одна из сокамерниц весь день отмывала этаж от крови

- в Жодино отказалась здороваться с надзирателями и попала в карцер на 17 дней

Елена Левченко не понаслышке знает об условиях за решеткой и нашла в себе силы озвучить один из важных текстов эпохи.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нем известные люди расскажут истории тех, кто испытал зверства силовиков на себе
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске массово задерживают админов районных чатов. В регионах пришли к активистам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by