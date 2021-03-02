Источник материала: Хартия'97

Мнение об отсрочке приговора для врача Сорокина: Спасибо, мы справимся досрочно 2.03.2021, 18:25

фото: reuters

Ответят все те, кто сегодня принимает участие в фарсе.

Telegram-канал «Ник и Майк» отреагировал на незаконный приговор суда журналистке tut.by Екатерины Борисевич и врачу Артему Сорокину, которые опровергли ложь лукашистов об алкоголе в крови убитого Романа Бондаренко.

Напомним, журналистку Екатерину Борисевич приговорили к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых.

Врачу БСМП Артему Сорокину - 2 года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых.

«Приговор Сорокину и Борисевич требует отдельного комментария - все же это новое дно, пробитой системой. Причем уже после публичных высказываний Лукашенко по теме. Особо никто и не скрывает, что приговоры в Беларуси подгоняются под заранее известный результат.

1. Сроки все же дали. Тем самым подтвердили «разглашение врачебной тайны». Оставим в стороне эту чушь с точки зрения квалификации - разрешение на публикацию было получено. Главное здесь именно то, что якобы тайна была разглашена. Тем самым суд подтвердил правдивость информации о том, что Роман Бондаренко был трезв, когда его забили до смерти (оговоримся, что состояние алкогольного опьянение никоим образом не влияет на квалификацию преступления - убивать нельзя ни трезвых, ни пьяных. А вот если убийство совершено в состоянии опьянения - это отягчающее обстоятельство. Но главному юристу это никто объяснить не смог или даже не пытался объяснять). Поэтому всем госпропагандистам - привет от самого гуманного суда в мире.

Напрашивается аналогия с делом Шутова, где убийцы сдали своих начальников, но срок пока получили свидетели. Все настолько шито белыми нитками, что рвется само.

2. Посадить на реальный срок не решились. Ибо боятся санкций. Идиоты. Как будто юридическая конструкция - условный срок с отсрочкой для Сорокина и 6 месяцев для Борисевич - не срок? Это просто попытка оправдать свои беззаконные действия. И заодно из профессионалов сделать уголовников. Ну, и судье, и прокурору, вроде, должно стать, легче на душе. А вот нет. Недалеко ушли от «элегантных» выборов в НОКе.

3. Суд задал срок на победу - 1 год. Спасибо. Мы справимся досрочно. В новой Беларуси не будет места для «элегантных побед» и времени «не до законов». Ответят все те, кто сегодня принимает участие в фарсе, вынося приговоры просто так. Журналистам, многодетным, онкобольным, пенсионерам и так далее», - резюмирует Telegram-канал.

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