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Глава МВД Украины о трубе белорусского олигарха: Когда Зеленский ознакомился с фактами, то сказал, что это кошмар

02.03.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Глава МВД Украины о трубе белорусского олигарха: Когда Зеленский ознакомился с фактами, то сказал, что это кошмар

  • 2.03.2021, 18:11
  • 1,494
Глава МВД Украины о трубе белорусского олигарха: Когда Зеленский ознакомился с фактами, то сказал, что это кошмар
Фото: ukrtransnafta.com

На данный момент труба арестована.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в интервью основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону, что президент Владимир Зеленский, когда ознакомился с материалами дела об отчуждении украинского участка нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление», который связывают с белорусским олигархом Николаем Воробьем и кумом Путина Виктором Медведчуком, вообще не колебался, что этот актив нужно вернуть под контроль государства.

«Я не думаю, что у вас есть задняя мысль, что Зеленский колебался между тем, что ему дадут долю в этой трубе, и тем, чтобы закрыть [этот вопрос]. Он не колебался. Он как только ознакомился с фактами... Он такой человек, он сказал: «Так это же кошмар!» И вот в такой момент я готов быть министром внутренних дел. Это хорошо. А бывают моменты, когда нет, не хочу», – сказал Аваков.

«ПрикарпатЗападтранс», которая контролирует 400-километровый трубопровод, поставляющий в Украину нефтепродукты из России и Беларуси. Ее в СМИ связывали с Медведчуком, хотя нефтепровод «Самара—Западное направление» с 2019 года на 51% принадлежал белорусскому олигарху Николаю Воробью. Его связывают с Лукашенко.

По нефтепроводу качают не сырую нефть, а дизель, бензин и другие готовые продукты — с территории РФ. В том числе, так попадают в Украину и белорусские нефтепродукты.

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс». Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что трубопровод «непонятным способом» оказался в частных руках.

Впоследствии «Нафтогаз Украины» одобрил передачу арестованного имущества «ПрикарпатЗападтранс» на «временное ответственное хранение» государственной «Укртранснафте». Таким образом нефтепродуктопровод, который в 2019 году взял под контроль белорусский бизнесмен Николай Воробей, перестает функционировать.

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