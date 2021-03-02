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Всего один продукт: врачи объяснили, как избавиться от жира на животе

02.03.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Всего один продукт: врачи объяснили, как избавиться от жира на животе

  • 2.03.2021, 18:09
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Всего один продукт: врачи объяснили, как избавиться от жира на животе
Фото: depositphotos

Помимо исключения из рациона этого продукта следует ежедневно практиковать физические нагрузки в течение 30 минут.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы в Бостоне пришли к выводу, что употребление сладкой газировки способствует росту жира в районе талии и сильно затрудняет процесс похудения, пишет rg.ru.

В рамках эксперимента у более 2500 добровольцев измеряли уровень абдоминального жира с помощью компьютерной томографии.

У людей, которые ежедневно пьют сладкие напитки, уровень висцерального жира был на 10% выше по сравнению с теми, кто не имеет такой привычки, отметили исследователи из Гарвардской медицинской школы.

Доктор Луиза Вайзман в беседе с Express также подтвердила, что употребление сладких напитков (в том числе, чая с сахаром) - верный способ обзавестись большим животом в короткие сроки. Помимо исключения продукта следует ежедневно практиковать физические нагрузки в течение 30 минут, отметила доктор.

"Это может быть кардио, например, быстрая ходьба и бег трусцой, а также тренировки с отягощениями. Примеры тренировок с отягощениями включают приседания, выпады, отжимания и планку", - уточнила Вайзман.

Она также рассказала о доказанных наукой способах избавиться от висцерального жира. А именно: употребление цельнозерновых продуктов, еды с высоким содержанием клетчатки, полезных жиров (оливковое масло, красная рыба, авокадо), хороший сон, минимизация алкоголя.

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Помимо исключения из рациона этого продукта следует ежедневно практиковать физические нагрузки в течение 30 минут.
 
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