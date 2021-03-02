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Брестчане не забудут и не простят
Источник материала: Хартия'97
Брестчане не забудут и не простят
Жители города отреагировали на незаконный суд.
Как пишет Telegram-канал
Напомним, 25 февраля в Бресте вынесли приговор покойному Геннадию Шутову, которого смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа, и его другу Александру Кордюкову.
Лукашенковский суд признал Шутова и Кордюкова «виновными». Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима.
Погибшему от рук карателей Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.
«Потерпевшими» суд признал военнослужащих из Марьиной Горки: капитана сил специальных операций Романа Гаврилова и прапорщикa Арсения Голицына.
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Жители города отреагировали на незаконный суд.
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