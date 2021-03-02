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Дочь Немцова обвенчалась с мужем на следующий день после годовщины смерти отца

02.03.2021 18:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В августе прошлого года 18-летняя дочь убитого российского политика Бориса Немцова Дина вышла замуж. Избранником Немцовой стал ее бывший одноклассник и студент МГУ Димитрий Матевосов, с которым она встречалась несколько лет.

Спустя полгода после торжества супруги решили и обвенчаться, сообщает spletnik.ru. Таинство произошло в последний день зимы и на следующий день после шестой годовщины смерти отца Дины Бориса Немцова, который был убит в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.


Как призналась Немцова, отношения с верой у нее были непростые. Ее крестили еще в младенчестве, но в 12 лет она от веры отказалась и стала агностиком, то есть человеком, который отрицает возможность полного объективного познания мира и его закономерностей. Потом она захотела стать буддисткой, но так на это и не решилась. Все изменилось, когда ее крестная мама предложила ей сходить на соборование в православный храм. Вскоре после этого они с мужем решили там повенчаться.

Как отметила мама Дины Екатерина Одинцова, венчаться ее дочь и зять решили сами, никто из родных и близких их к этому не склонял.

 
 
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В августе прошлого года 18-летняя дочь убитого политика Бориса Немцова Дина вышла замуж.
 
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