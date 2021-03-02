Дочь Немцова обвенчалась с мужем на следующий день после годовщины смерти отца

Источник материала: Tut.by

В августе прошлого года 18-летняя дочь убитого российского политика Бориса Немцова Дина вышла замуж. Избранником Немцовой стал ее бывший одноклассник и студент МГУ Димитрий Матевосов, с которым она встречалась несколько лет.

Спустя полгода после торжества супруги решили и обвенчаться, сообщает spletnik.ru. Таинство произошло в последний день зимы и на следующий день после шестой годовщины смерти отца Дины Бориса Немцова, который был убит в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.





Как призналась Немцова, отношения с верой у нее были непростые. Ее крестили еще в младенчестве, но в 12 лет она от веры отказалась и стала агностиком, то есть человеком, который отрицает возможность полного объективного познания мира и его закономерностей. Потом она захотела стать буддисткой, но так на это и не решилась. Все изменилось, когда ее крестная мама предложила ей сходить на соборование в православный храм. Вскоре после этого они с мужем решили там повенчаться.

Как отметила мама Дины Екатерина Одинцова, венчаться ее дочь и зять решили сами, никто из родных и близких их к этому не склонял.