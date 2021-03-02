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Родители построили крошечный жилой комплекс, чтобы расселить детей-подростков в отдельные домики

02.03.2021 18:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Американская семья из четырех человек — родители и двое детей-подростков — построила жилой комплекс из 6 крошечных домов: один из них выполняет роль ванны, другой — родительской спальни, третий — гостиной, четвертый — офиса, а пятый и шестой — детских комнат. Такая необычная идея пришла в голову родителям, когда они захотели сменить свой просторный коттедж в Мичигане со всеми удобствами на то, что в Америке называют словом cabin — лесная хижина, которая зачастую строится без коммуникаций. Однако пара осознала, что каждому ребенку необходимо личное пространство, свободное от родительских глаз, поэтому хижин оказалось шесть, пишет Insider.

Родители построили крошечный жилой комплекс, чтобы расселить детей-подростков в отдельные домики

Изначально семья с двумя детьми-подростками жила в большом доме площадью 204 кв. м в городе Мичиган, но решила перебраться в Кентукки и встала перед выбором жилища. Паре нравилась идея крошечных хижин, которые требуют меньших затрат на коммуналку и приносят меньше вреда экологии. Отец семейства хотел построить один дом на всех, но жена настояла на личном пространстве для каждого ребенка.

Родители построили крошечный жилой комплекс, чтобы расселить детей-подростков в отдельные домики

В 2015 году родители купили участок земли площадью 8,5 гектара за $57 тыс. и превратили его в частную деревушку для себя и своих детей. Еще в $20 тыс. обошлись шесть крошечных домиков, построенных на участке.

Родители построили крошечный жилой комплекс, чтобы расселить детей-подростков в отдельные домики

Самый большой дом принадлежит родителям — его площадь 26 кв. м. Он оказался и самым дорогим — стоил $9000, в том числе потому, что родители решили внести в проект изменения: дополнительные окна, дополнительную входную дверь, слуховые окна в крыше, чтобы добавить естественного света. Кроме того, в родительском доме есть небольшой санузел, поэтому его не назовешь хижиной в привычном смысле слова.

Родители построили крошечный жилой комплекс, чтобы расселить детей-подростков в отдельные домики

По соседству находится крошечный дом, состоящий из двух ванных комнат для каждого ребенка. Их домики уже больше напоминают классические хижины: санузлов там нет, поэтому подросткам приходится выходить на улицу, когда нужно принять душ или воспользоваться туалетом. Кроме того, в доме с туалетом и ванной находится гостевая спальня, стиральная машина и сушилка.



— Это не так плохо, как звучит, — говорит сын. — Я просто накидываю пальто, если холодно или идет дождь, заворачиваюсь и бегу туда. 

Родители построили крошечный жилой комплекс, чтобы расселить детей-подростков в отдельные домики

Рядом с домом-санузлом находится дом у бассейна, где семья собирается вместе, чтобы общаться. Это одна небольшая комната площадью 16 кв. м, в которой есть несколько зон отдыха.



Хижина 16-летнего сына тоже находится рядом с бассейном. Ее площадь — всего 15 «квадратов», но даже в ней помещается диван, телевизор, комод и кровать размера king-size в чердачном пространстве. А еще есть веранда, где можно принимать гостей.

Родители построили крошечный жилой комплекс, чтобы расселить детей-подростков в отдельные домики

Старшая дочь до того, как стала студенткой и уехала в университет, жила по соседству в другой хижине с такой же площадью — 15 кв. м. Планировка та же: на первом этаже есть диван, комод и телевизор, а в чердачном пространстве — полноразмерная кровать.



Большинству людей кажется странным, что дети-подростки живут в разных домах отдельно от своих родителей, но самим детям нравится уединение. Ведь в прежнем большом доме они тоже проводили весь день в своей комнате, спускаясь в гостиную только на завтрак, обед и ужин.

Родители построили крошечный жилой комплекс, чтобы расселить детей-подростков в отдельные домики

Кроме того, на участке есть еще один небольшой дом площадью 64 квадратных фута, который семья использует как офис. Коммуналка за все шесть домов выходит низкая — меньше $200.

 
 
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Американская семья из четырех человек — родители и двое детей-подростков — построила жилой комплекс из 6 крошечных домов: один из них выполняет роль ванны,...
 
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