Родители построили крошечный жилой комплекс, чтобы расселить детей-подростков в отдельные домики

Источник материала: Onliner

Американская семья из четырех человек — родители и двое детей-подростков — построила жилой комплекс из 6 крошечных домов: один из них выполняет роль ванны, другой — родительской спальни, третий — гостиной, четвертый — офиса, а пятый и шестой — детских комнат. Такая необычная идея пришла в голову родителям, когда они захотели сменить свой просторный коттедж в Мичигане со всеми удобствами на то, что в Америке называют словом cabin — лесная хижина, которая зачастую строится без коммуникаций. Однако пара осознала, что каждому ребенку необходимо личное пространство, свободное от родительских глаз, поэтому хижин оказалось шесть, пишет Insider.





Изначально семья с двумя детьми-подростками жила в большом доме площадью 204 кв. м в городе Мичиган, но решила перебраться в Кентукки и встала перед выбором жилища. Паре нравилась идея крошечных хижин, которые требуют меньших затрат на коммуналку и приносят меньше вреда экологии. Отец семейства хотел построить один дом на всех, но жена настояла на личном пространстве для каждого ребенка.





В 2015 году родители купили участок земли площадью 8,5 гектара за $57 тыс. и превратили его в частную деревушку для себя и своих детей. Еще в $20 тыс. обошлись шесть крошечных домиков, построенных на участке.





Самый большой дом принадлежит родителям — его площадь 26 кв. м. Он оказался и самым дорогим — стоил $9000, в том числе потому, что родители решили внести в проект изменения: дополнительные окна, дополнительную входную дверь, слуховые окна в крыше, чтобы добавить естественного света. Кроме того, в родительском доме есть небольшой санузел, поэтому его не назовешь хижиной в привычном смысле слова.





По соседству находится крошечный дом, состоящий из двух ванных комнат для каждого ребенка. Их домики уже больше напоминают классические хижины: санузлов там нет, поэтому подросткам приходится выходить на улицу, когда нужно принять душ или воспользоваться туалетом. Кроме того, в доме с туалетом и ванной находится гостевая спальня, стиральная машина и сушилка.







— Это не так плохо, как звучит, — говорит сын. — Я просто накидываю пальто, если холодно или идет дождь, заворачиваюсь и бегу туда.





Рядом с домом-санузлом находится дом у бассейна, где семья собирается вместе, чтобы общаться. Это одна небольшая комната площадью 16 кв. м, в которой есть несколько зон отдыха.







Хижина 16-летнего сына тоже находится рядом с бассейном. Ее площадь — всего 15 «квадратов», но даже в ней помещается диван, телевизор, комод и кровать размера king-size в чердачном пространстве. А еще есть веранда, где можно принимать гостей.





Старшая дочь до того, как стала студенткой и уехала в университет, жила по соседству в другой хижине с такой же площадью — 15 кв. м. Планировка та же: на первом этаже есть диван, комод и телевизор, а в чердачном пространстве — полноразмерная кровать.







Большинству людей кажется странным, что дети-подростки живут в разных домах отдельно от своих родителей, но самим детям нравится уединение. Ведь в прежнем большом доме они тоже проводили весь день в своей комнате, спускаясь в гостиную только на завтрак, обед и ужин.





Кроме того, на участке есть еще один небольшой дом площадью 64 квадратных фута, который семья использует как офис. Коммуналка за все шесть домов выходит низкая — меньше $200.