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В Беларуси на 1 января насчитывалось 25 домов-долгостроев

02.03.2021 19:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси на 1 января насчитывалось 25 домов-долгостроев. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович перед заседанием Президиума Совета Министров

"Что касается жилых домов-долгостроев, то по состоянию на 1 января их насчитывалось 25, из них один дом в Витебской области, остальные в Минске", - сказал Руслан Пархамович.

По его словам, есть ряд объектов, которые сформировались по причине недобросовестного исполнения застройщиками своих обязательств в рамках строительства с жилищными облигациями. "По заверениям Мингорисполкома, уже в первом полугодии 2021-го количество таких объектов сократится на треть", - цитирует министра БелТА.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси на 1 января насчитывалось 25 домов-долгостроев. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович перед...
 
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