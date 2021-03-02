Буконкин: каких политических сюрпризов ждать весной в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Люди, выходившие на протесты в Беларуси осенью прошлого года, могли за прошедшее время остаться при прежних взглядах на ситуацию в Беларуси, но они пересмотрели свое отношение к политическому лидерству людей, которые сейчас находятся за рубежом и пока продуцируют только негативные эффекты для страны, полагает собеседник Sputnik.

"Я бы говорил о том, что большинство людей сейчас понимает, что протесты несут определенные риски... Не зря Светлана Тихановская недавно говорила, что "мы проиграли улицы", а потом сразу заявила о том, что "мы будем бороться и весной". На самом деле эти два месседжа были направлены разным потребителям. Месседж о том, что проиграли улицы и есть целый ряд проблем, был предназначен для тех стран, которые сегодня занимаются координацией действий оппозиции за рубежом, а месседж о том, что мы не сдадимся, больше был предназначен для центральных европейских структур, с которых еще надо деньги получать каким-то образом и как-то лоббировать санкции", ― рассуждает Буконкин.

Что касается ситуации внутри страны, то общество сейчас намного лучше понимает "протестные" издержки, есть эффект усталости и отсутствия внятной повестки от находящихся за рубежом оппозиционеров, и кроме того, несмотря на весь креатив августа и осени, оппозиция попала в те же шаблоны поведения, которые были присущи "старой" белорусской оппозиции. К тому же, за последние годы в стране подрос целый пласт общества (те же айтишники и представители бизнеса), который хочет участвовать в политической жизни и принятии решений, а система им такой возможности не дает, и в результате мы видим протест.

Какими путями может в дальнейшем развиваться ситуация в стране, слушайте в видеозаписи дискуссии на радио Sputnik Беларусь.

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