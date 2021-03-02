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Кузнецов: Врача Сорокина наказали за заочную полемику с Лукашенко

02.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» – о приговоре по делу о «ноль промилле».

Кузнецов: Врача Сорокина наказали за заочную полемику с Лукашенко

Врач Артем Сорокин первые минуты на свободе. Фото: TUT.BY

— По нынешним событиям в Беларуси будут писать десятки и сотни книг и не меньше снимать фильмов. Потому что убойность сюжетов просто зашкаливает, — пишет обозреватель Петр Кузнецов. — Мы сейчас наблюдаем реальность и вспоминаем то Оруэлла, то Кафку – оказывается, о подобном уже писали. И, если писали в прошлом, то и в будущем будут, вариантов нет.

Как относиться к сегодняшнему приговору врачу Сорокину и журналистке Борисевич? Сорокину, конечно, дали два года, но с отсрочкой и он вышел на свободу – и уже как-то даже радостно. Борисевич дали шесть месяцев, половину из которых она уже отсидела и тоже скоро выйдет – сразу мысли: могло быть и хуже.

Что??? Могло быть хуже? Спасибо, что живой?

Уже набили оскомину слова и мысли о том, что Екатерина, как и до этого Даша Чульцова и Катя Андреева были посажены в тюрьму просто за выполнение своей работы. С Сорокиным все не менее интересно и даже более закручено.

Потому что его посадили, на самом деле, за заочную полемику с Лукашенко. Действующий правитель сказал: «Бондаренко был пьян». Врач сказал и показал документы: Роман был абсолютно трезв. За ним пришли силовики: вы обвиняетесь в том, что выдали тайну (читай: рассказали правду).

Исходя из того, что Роман Бондаренко мертв, его смерть и события вокруг нее имеют огромной важности общественное значение, а родственники никаких претензий к Сорокину не имеют, ни о какой врачебной тайне здесь речи быть не может.

Но и без того именно этот приговор является в своем роде рекордным по глубине дна даже для Беларуси и, я совсем не удивлюсь, если окажется, что и на международном уровне.

Даже самые кровавые диктаторы, творя свое «правосудие», всегда стараются прикрыться и приписать жертвам какие-то преступления. В основной массе белорусская судебная машина действовала так же.

Чульцовой и Андреевой, например, приписали беспорядки, хотя это и бред. Но в этом конкретном случае все оказалось слишком открыто: человека не просто осудили за то, что сказал правду, но и зафиксировали это в приговоре на бумаге, поскольку «врачебная тайна» – диагноз, является объективной правдой в такой ситуации.

Тем самым была подтверждена и признана ложь всех, кто высказывался насчет якобы опьянения Романа Бондаренко, а на судебном уровне была провозглашена основная идея белорусского «законопослушного человека»: лгать самому или не мешать лгать другим. Только так можно надеяться, что тебя не посадят в тюрьму.

Разве такое «государство» не заслуживает того, чтобы быть увековеченным и литературе, искусстве, кино?

 
Теги: Новости
 
 
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Основатель «Сильных новостей» – о приговоре по делу о «ноль промилле».
 
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