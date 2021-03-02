Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще пять человек, общий список увеличился до 263

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще пять человек, говорится в совместном заявлении, опубликованном на правозащитном сайте spring96.org.





Политзаключенными признаны четыре гражданина Беларуси и один россиянин, обвиняемые или признанные виновными в оскорбление представителей власти (сотрудников милиции) и государственных символов: Руслан Линник (заключен под стражу, обвиняется по ст. 369 УК), Виктор Царикевич (год лишения свободы по ч. 1 и 2 ст. 339 и 369 УК), Игорь Капанайко (полтора года лишения свободы по ч. 1 ст. 339 и ст. 369 УК), Ян Рымарев (два года ограничения свободы по ст. 369 УК), Юрий Костюк (один год ограничения свободы по чт. 370 УК).

Таким образом, в стране сейчас насчитывается 263 политзаключенных.

«Мы считаем преследование и лишение свободы Руслана Линника, Виктора Царикевича, Игоря Копанайко, Яна Рымарева, Юрия Костюка политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения, а их самих политическими заключенными в соответствии с п. 3.1(а) руководство по определению понятия "политический заключенный"», — говорится в заявлении,

Представители правозащитного сообщества также отмечают «увеличение числа случаев осуждения и лишения свободы граждан страны по ряду диффамационных статей Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также в связи с унижением государственных символов Республики Беларусь» и требуют от властей Беларуси: немедленно освободить Линника, Царикевича, Копанайко, Рымарева, Костюка и прекратить их уголовное преследование.

Правозащитники также требуют принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц, а именно — статей 188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370, 391 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и прекратить все ранее возбужденные по данным статьям уголовные дела.

Помимо этого, правозащитные организации Беларуси в очередной раз потребовали «немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны».

Заявление подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский ПЕН-центр, Белорусский документационный центр, Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», Центр правовой трансформации Lawtrend, организации «Правовая инициатива», «Инициатива FORB».