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Минское «Динамо» играет против СКА в Кубке Гагарина. Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» гостевым матчем против питерского СКА начинает свое выступление в Кубке Гагарина.
Первый матч серии до четырех побед пройдет в Санкт-Петербурге. Там же команды сыграют и в среду, после чего переедут в Минск.
СКА: Самонов (Николаев); Фантенберг — Ожиганов, Марченко — Морозов — Галимов; Дыбленко — Хафизуллин, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов; Кирсанов — Токранов, Ткачев — Кемппайнен — Кетов (К); Подколзин — Вей -Стремвалль; Тимкин, Бенгтссон.
«Динамо»: Фурх (Тэйлор); Фальковский — Менелл, Принс -Митчелл — Воронин; Альмквист — Знахаренко, Клинкхаммер (К) — Протас — Козун; Шинкевич — Соловьев, Мосалев — Горбунов — Паре; Варфоломеев — Усов — Демков; Павлович, Алистров.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» гостевым матчем против питерского СКА начинает свое выступление в Кубке Гагарина.
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