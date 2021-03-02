Минское «Динамо» играет против СКА в Кубке Гагарина. Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» гостевым матчем против питерского СКА начинает свое выступление в Кубке Гагарина.

Первый матч серии до четырех побед пройдет в Санкт-Петербурге. Там же команды сыграют и в среду, после чего переедут в Минск.

СКА: Самонов (Николаев); Фантенберг — Ожиганов, Марченко — Морозов — Галимов; Дыбленко — Хафизуллин, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов; Кирсанов — Токранов, Ткачев — Кемппайнен — Кетов (К); Подколзин — Вей -Стремвалль; Тимкин, Бенгтссон.

«Динамо»: Фурх (Тэйлор); Фальковский — Менелл, Принс -Митчелл — Воронин; Альмквист — Знахаренко, Клинкхаммер (К) — Протас — Козун; Шинкевич — Соловьев, Мосалев — Горбунов — Паре; Варфоломеев — Усов — Демков; Павлович, Алистров.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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