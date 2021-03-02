В Минздраве рассказали, что делают, чтобы «открутить» цены на лекарства, которые аптеки подняли из-за НДС

Источник материала: Tut.by

В Минздраве рассказали , что происходит с ценами на лекарства и что делают для того, чтобы «открутить» их стоимость. Напомним, с 1 января чиновники подняли НДС на лекарства и сырье, повышение аптеками цен, явно запоздалая рекомендация Минздрава и МАРТ «открутить» ценники, проверки Госконтроля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что говорят в Минздраве

В Минздраве сообщили, что проводит переговоры с производителями о снижении цен на некоторые лекарства.

«Цены на перечень лекарственных средств повседневного спроса находятся на постоянном контроле в Минздраве, в МАРТе и других органах госуправления. Сейчас ряд структур Минздрава, совместно с профсоюзом и другими заинтересованными, ведут мониторинг ситуации по ценам», — уточнили в ведомстве. Как рассказал замминистра здравоохранения Дмитрий Чередниченко, «работа специалистов Минздрава направлена на максимальное удовлетворение потребности населения и организаций здравоохранения в лексредствах».

«Поскольку основной составляющей в розничной цене лекарственного средства является цена производителя, которая составляет от 72% до 97%, специалисты Минздрава ведут переговоры напрямую с производителями по снижению уровня цен», — уточняют в министерстве. Сообщается, что представительство одной из компаний снизило контрактные цены на лекарственные средства — от 25% до 35%. «Сниженные цены будут применяться для всех поставок данных позиций в Беларусь, начиная с марта 2021 года», — рассказали в Минздраве.

В ведомстве отмечают, что «различия розничных цен в аптеках носят объективный характер и зависят от цены производителя, периода поступления лекарственного средства в аптеку, наличия в аптеке остатков, закупленных ранее. Значительная доля лекарственных средств, находящихся в реализации, поступала в аптеки и на аптечные склады на протяжении 2020 и даже 2019 года».

Как подчеркнул Дмитрий Чередниченко, Минздрав предлагает различные меры по сдерживанию цен на лекарственные средства и выступает за эффективное расходование денежных средств в учреждениях здравоохранения.

«Так, например, учитывая социальную значимость фармацевтических товаров и медицинских изделий для населения, задачу по недопущению резкого роста цен в связи с изменением с порядка взимания НДС, РУП „Белфармация“ было принято решение о реализации остатков лекарственных средств, изделий медицинского назначения, находящихся в аптеках по старым ценам (сформированным до 1 января 2021 г.)», — рассказал замминистра.

По его словам, госпредприятие также планирует сохранить ценовую доступность для населения на широкий перечень лекарственных средств за счет внутренних резервов. «Так, розничные цены некоторые лексредства уменьшены за счет уменьшения торговой и оптовой надбавок, а также стоимости приобретения. В настоящее время продолжается работа в данном направлении. Снижаются применяемые надбавки, в аптечной сети предоставляются скидки до 10% на лексредства», — уточняют в ведомстве.

Что говорят профсоюзы

В профсоюзах, специалисты которых занимаются мониторингом цен в том числе на лекарства, заявляют, что цены на лекарства снижаются.

«По состоянию на 25 февраля в сравнении с 1 февраля цены пошли вниз по 25 из 44 наименований лекарств или в 57% от общего количества изучаемых препаратов», — сообщается на сайте Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Профсоюзы приводят пример, что спрей для местного применения в среднем подешевел на 0,3%, а сироп от кашля — на 12,6%.

Однако возникает вопрос к тому, как проводится ежедневный мониторинг цен. Профсоюз сообщает, что делает это по более чем 3900 аптекам на сайте tabletka.by. Не сообщается, насколько оперативно обновляется информация на этом сервисе.

Коротко о том, что произошло в этом году на фармацевтическом рынке

В Беларуси с января изменили ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и продажу лекарств и медизделий, а также сырье и материалы для их производства. С этого времени те партии товара, которые ввозились в страну, должны были облагаться НДС в 10%, а на ввезенные до этого года лекарства и медизделия нужно было пересмотреть цены до 1 февраля. В аптечных сетях рассказывают, что уже включают НДС в 10% в розничные цены на новые партии лекарств от поставщиков.

МАРТ и Минздрав только 1 февраля обнародовали рекомендации аптекам, как применять увеличенный НДС на лекарства и медизделия. Если коротко, то ведомства «рекомендовали» снизить оптовые и торговые надбавки и устраивать скидки. В противном случае обещали установить потолок по предельным розничным ценам.

Спустя три недели правительство ввело существенные ограничения по росту цен на некоторые из них. В списке оказалось 50 позиций. Среди прочего это амоксициллин, азитромицин, анальгин, арпетол, ксилен, омепразол, эссенцикапс определенных производителей. Так, до конца февраля производителям, поставщикам и торговле запретили поднимать цены, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц.