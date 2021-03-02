В Минске построили большое новое кладбище

Источник материала: Tut.by

С 1 марта возле полигона «Тростенецкий» в столице заработало кладбище «Лесное», а с 3 марта туда будет ходить автобус. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».



Скриншот из видео агентства «Минск-Новости»

Кладбище находится за МКАД слева от автомагистрали Минск — Могилев (трасса М-4). Рядом — мемориальный комплекс «Тростенец» и действующий полигон твердых коммунальных отходов.

Кладбище рассчитано на 42 тысячи захоронений (как в землю, так и в колумбарии). Первые захоронения тут пройдут уже 3 марта. С этого же дня сюда от автостанции «Автозаводская» будет ходить автобус № 178Э.

Ранее сообщалось, что на кладбище должны разместится административно-бытовое здание с хозяйственным двором, беседки для отдыха и защиты от дождя, скамейки, урны, площадки для мусорных контейнеров, общественный туалет. Предусмотрены водонапорная башня, две артезианские скважины, поливочный и хозяйственно-питьевой водопровод.



Так выглядело строящееся кладбище в мае. Фото: Антон Суряпин, TUT.BY

Напомним, что вопрос открытия нового кладбища стоял в Минске остро. Дело в том, что до этого времени единственным полноценно действующим кладбищем было «Западное», но и на нем места подходили к концу. На остальных — только подзахоронения.

Стоимость места на кладбище любом кладбище Минска — 1200 рублей и 60 копеек.