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Баскетболистки Снытина и Левченко отреагировали на приговор Борисевич и Сорокину
Источник материала: Tut.by
2 марта
«За правду их отправили в колонию, за правду им дали огромные штрафы, за правду их лишили физической свободы, но мы будем говорить правду. Сохраняйте трезвость ума в сложный период и помните как всё было на самом деле!
Единственный справедливый приговор — это полное оправдание! Но режим так не может, режиму страшно от правды, режиму страшно признать, что неадекватные нелюди убили Рому, который вышел с чистой совестью и кровью с 0 промилле во двор своего дома!
А Екатерина Борисевич и Артем Сорокин выполняли свой служебный и гражданский долг, который показал режим во всей красе», —
«Зная, что Катерина Борисевич и Артем Сорокин абсолютно ни в чем не виноваты, этот режим продолжает показывать насколько они боятся правды, вынося такие приговоры. Не говоря уже о тех, кто их выносит!» —
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«Единственный справедливый приговор - это полное оправдание!»
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