Баскетболистки Снытина и Левченко отреагировали на приговор Борисевич и Сорокину

Источник материала: Tut.by

2 марта был вынесен приговор по делу о «ноль промилле». Суд признал виновными врача и журналиста. Катерина Борисевич приговорена к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин, Артем Сорокин к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых. Первыми на это отреагировали известные белорусские баскетболистки Екатерина Снытина и Елена Левченко.

«За правду их отправили в колонию, за правду им дали огромные штрафы, за правду их лишили физической свободы, но мы будем говорить правду. Сохраняйте трезвость ума в сложный период и помните как всё было на самом деле!

Единственный справедливый приговор — это полное оправдание! Но режим так не может, режиму страшно от правды, режиму страшно признать, что неадекватные нелюди убили Рому, который вышел с чистой совестью и кровью с 0 промилле во двор своего дома!

А Екатерина Борисевич и Артем Сорокин выполняли свой служебный и гражданский долг, который показал режим во всей красе», — написала в Instagram капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина.

«Зная, что Катерина Борисевич и Артем Сорокин абсолютно ни в чем не виноваты, этот режим продолжает показывать насколько они боятся правды, вынося такие приговоры. Не говоря уже о тех, кто их выносит!» — написала в сториз Елена Левченко.