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Samsung показала новые телевизоры и дисплеи 2021 года

02.03.2021 19:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Samsung Electronics показала новые модели телевизоров Micro LED, Samsung Neo QLED, интерьерных устройств, дисплеев и саундбаров 2021 модельного года на виртуальном мероприятии Unbox & Discover 2021.

«В Samsung мы гордимся тем, что постоянно внедряем инновации, чтобы сделать повседневную жизнь наших пользователей лучше. За последний год технологии, которые когда-то были просто приятными мелочами, стали необходимостью, поскольку наши дома превратились в офисы, школы, спортивные залы и многое другое, — отметил Джеймс Фишлер, старший вице-президент подразделения TV/AV Samsung Electronics America. — Роль телевизора в нашей жизни выросла, и в 2021 году Samsung продолжает пересматривать роль этих устройств в соответствии с потребностями и пристрастиями потребителей».

Micro LED

Благодаря хорошим показателям яркости, глубокому черному цвету и высокому качеству изображения технология Micro LED набрала популярность. Неорганические светодиоды не подвержены выгоранию (как органические красители) и обеспечивают высокую яркость экрана в течение всего срока службы. Первый Micro LED дисплей The Wall компания показала в 2018 году — это было модульное устройство, размер которого можно изменять вплоть до 292 дюймов. Из-за такого формата The Wall требовал профессионального монтажа дома или в офисе.

Samsung показала новые телевизоры и дисплеи 2021 года

В 2021 году Samsung выпустила Micro LED дисплей в форм-факторе традиционного телевизора, который не требует профессиональной сборки и установки. Micro LED дисплеи Samsung в размерах 110" и 99" поступят в продажу в конце марта. Также Micro LED позволяет сочетать четыре экрана в одном. С 4Vue (Quad View) пользователи могут просматривать контент из четырех источников одновременно — например, несколько спортивных матчей на одном экране или гайд по игре в соседнем экране от ее прохождения.

Neo QLED

Также обновилась и линейка Samsung Neo QLED. Модели получили процессор Neo Quantum и новые светодиоды Quantum Mini. Они занимают в 40 раз меньше места, чем обычные светодиоды, и обеспечивают сверхточное управление светом, компания обещает сверхреалистичную картинку.

Samsung показала новые телевизоры и дисплеи 2021 года

Чтобы обеспечить оптимизированную игровую производительность для линейки Samsung Neo QLED и QLED 2021 года, корейцы вместе с AMD разработали первый телевизор с поддержкой Freesync Premium Pro для игр с поддержкой HDR-геймплея. Новая игровая панель Samsung позволит отслеживать и регулировать важные для игры показатели — например, активировать режим Super Ultrawide Gameview со сверхшироким соотношением сторон, что раньше можно было делать лишь на игровых компьютерах.

Samsung показала новые телевизоры и дисплеи 2021 года

Любителям фитнеса на Samsung Neo QLED доступны спортивные тренировки и другой контент, посвященный поддержанию здорового образа жизни в домашних условиях — тут работает комплексная платформа для фитнеса Samsung Health.

Она помогает тренироваться с партнерскими приложениями для любого стиля фитнеса и здоровья, а также отслеживает состояние организма пользователя благодаря связи с мобильными и носимыми устройствами.

В 2021 году в Samsung Health появился инструмент Smart Trainer. Используя дополнительную камеру (продается отдельно) и искусственный интеллект, Smart Trainer анализирует осанку пользователя и точность выполнения упражнений, чтобы давать ему обратную связь во время тренировки. В 2021 году в продажу поступят телевизоры Samsung Neo QLED 8K (QN800A и QN900A) с диагональю 65, 75 и 85 дюймов, а модельный ряд 4K-устройств (QN90A и QN85A) дополнится моделями размером от 50 дюймов.

The Frame

Излюбленный эстетами дизайна телевизор The Frame в 2021 году получит новые способы для кастомизации самого телевизора: новые способы установки (настенное крепление Slim Fit), пять сменных рамок и другие аксессуары от сторонних производителей. Кроме того, модель 2021 года стала тоньше, чем когда-либо: всего 24,9 мм — примерно как обычная фоторамка.

Samsung показала новые телевизоры и дисплеи 2021 года

Также компания анонсировала The Premiere — первый в своем роде тройной лазерный проектор с разрешением 4K. Устройство отличается компактным закругленным дизайном c тканевой отделкой. В конце 2021 года Samsung собирается представить раскладные экраны, оптимизированные для The Premiere. До этого времени можно транслировать видео на стену или на тканевые экраны.

Samsung показала новые телевизоры и дисплеи 2021 года

Также появился The Terrace, первый «уличный» телевизор компании, который устойчив к внешним воздействиям и имеет степень защиты от воды и пыли IP55. The Terrace доступен в размерах 55 и 65 дюймов, а летом на рынок выйдет новая 75-дюймовая модель Full Sun.

Samsung показала новые телевизоры и дисплеи 2021 года

Smart Monitor — гибридный монитор Samsung, совмещающий в себе характеристики дисплея и телевизора. Smart Monitor поддерживает Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX и Apple AirPlay 2, что позволяет его владельцам работать из любого места без необходимости включать ПК. С AirPlay 2 пользователи могут транслировать, управлять и делиться любимым контентом прямо со своего iPhone, iPad или Mac на Smart Monitor. Там же работает Smart TV и доступ к стриминговым приложениям.

Samsung также показала «апгрейд» игрового монитора Odyssey G9 для геймеров — модель Quantum MiniLED с новыми игровыми функциями и изгибом экрана 1000R.

Samsung показала новые телевизоры и дисплеи 2021 года

Samsung показала новые телевизоры и дисплеи 2021 года

75-дюймовый интерактивный дисплей Samsung FLIP — цифровой флипчарт, на котором можно писать, рисовать и редактировать информацию. Группа из 20 человек может одновременно синхронизировать личные устройства с флипчартом для обмена контентом в реальном времени. Flip позволяет пользователям видеть презентацию коллеги или слушать лекцию, при этом обеспечивая безопасную совместную работу. Цифровые флипчарты Samsung доступны в версии 55-, 65- 75- и 85-дюймовых корпусах.

Samsung показала новые телевизоры и дисплеи 2021 года

Наконец, обновилась и линейка звуковых панелей 2021 Q Series. Она получила технологию Q-Symphony, синхронизирующую аудио с телевизором Samsung для улучшенного трехмерного звука. Саундбар «изучает» окружающую среду, чтобы проецировать звук именно туда, где он должен быть.

Samsung показала новые телевизоры и дисплеи 2021 года

Модель Q950A обеспечивает 11.1.4-канальный звук для полного погружения в атмосферу любимого фильма или игры. Запустить музыку со своих мобильных устройств можно просто прикоснувшись гаджетом к саундбару — так работает функция Tap Sound.

 
 
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Компания Samsung Electronics показала новые модели телевизоров Micro LED, Samsung Neo QLED, интерьерных устройств, дисплеев и саундбаров 2021 модельного года на виртуальном мероприятии...
 
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