Samsung показала новые телевизоры и дисплеи 2021 года

Источник материала: Onliner Компания Samsung Electronics показала новые модели телевизоров Micro LED, Samsung Neo QLED, интерьерных устройств, дисплеев и саундбаров 2021 модельного года на виртуальном мероприятии Unbox & Discover 2021.

«В Samsung мы гордимся тем, что постоянно внедряем инновации, чтобы сделать повседневную жизнь наших пользователей лучше. За последний год технологии, которые когда-то были просто приятными мелочами, стали необходимостью, поскольку наши дома превратились в офисы, школы, спортивные залы и многое другое, — отметил Джеймс Фишлер, старший вице-президент подразделения TV/AV Samsung Electronics America. — Роль телевизора в нашей жизни выросла, и в 2021 году Samsung продолжает пересматривать роль этих устройств в соответствии с потребностями и пристрастиями потребителей».

Micro LED

Благодаря хорошим показателям яркости, глубокому черному цвету и высокому качеству изображения технология Micro LED набрала популярность. Неорганические светодиоды не подвержены выгоранию (как органические красители) и обеспечивают высокую яркость экрана в течение всего срока службы. Первый Micro LED дисплей The Wall компания показала в 2018 году — это было модульное устройство, размер которого можно изменять вплоть до 292 дюймов. Из-за такого формата The Wall требовал профессионального монтажа дома или в офисе.





В 2021 году Samsung выпустила Micro LED дисплей в форм-факторе традиционного телевизора, который не требует профессиональной сборки и установки. Micro LED дисплеи Samsung в размерах 110" и 99" поступят в продажу в конце марта. Также Micro LED позволяет сочетать четыре экрана в одном. С 4Vue (Quad View) пользователи могут просматривать контент из четырех источников одновременно — например, несколько спортивных матчей на одном экране или гайд по игре в соседнем экране от ее прохождения.

Neo QLED

Также обновилась и линейка Samsung Neo QLED. Модели получили процессор Neo Quantum и новые светодиоды Quantum Mini. Они занимают в 40 раз меньше места, чем обычные светодиоды, и обеспечивают сверхточное управление светом, компания обещает сверхреалистичную картинку.





Чтобы обеспечить оптимизированную игровую производительность для линейки Samsung Neo QLED и QLED 2021 года, корейцы вместе с AMD разработали первый телевизор с поддержкой Freesync Premium Pro для игр с поддержкой HDR-геймплея. Новая игровая панель Samsung позволит отслеживать и регулировать важные для игры показатели — например, активировать режим Super Ultrawide Gameview со сверхшироким соотношением сторон, что раньше можно было делать лишь на игровых компьютерах.





Любителям фитнеса на Samsung Neo QLED доступны спортивные тренировки и другой контент, посвященный поддержанию здорового образа жизни в домашних условиях — тут работает комплексная платформа для фитнеса Samsung Health.

Она помогает тренироваться с партнерскими приложениями для любого стиля фитнеса и здоровья, а также отслеживает состояние организма пользователя благодаря связи с мобильными и носимыми устройствами.

В 2021 году в Samsung Health появился инструмент Smart Trainer. Используя дополнительную камеру (продается отдельно) и искусственный интеллект, Smart Trainer анализирует осанку пользователя и точность выполнения упражнений, чтобы давать ему обратную связь во время тренировки. В 2021 году в продажу поступят телевизоры Samsung Neo QLED 8K (QN800A и QN900A) с диагональю 65, 75 и 85 дюймов, а модельный ряд 4K-устройств (QN90A и QN85A) дополнится моделями размером от 50 дюймов.

The Frame

Излюбленный эстетами дизайна телевизор The Frame в 2021 году получит новые способы для кастомизации самого телевизора: новые способы установки (настенное крепление Slim Fit), пять сменных рамок и другие аксессуары от сторонних производителей. Кроме того, модель 2021 года стала тоньше, чем когда-либо: всего 24,9 мм — примерно как обычная фоторамка.





Также компания анонсировала The Premiere — первый в своем роде тройной лазерный проектор с разрешением 4K. Устройство отличается компактным закругленным дизайном c тканевой отделкой. В конце 2021 года Samsung собирается представить раскладные экраны, оптимизированные для The Premiere. До этого времени можно транслировать видео на стену или на тканевые экраны.





Также появился The Terrace, первый «уличный» телевизор компании, который устойчив к внешним воздействиям и имеет степень защиты от воды и пыли IP55. The Terrace доступен в размерах 55 и 65 дюймов, а летом на рынок выйдет новая 75-дюймовая модель Full Sun.





Smart Monitor — гибридный монитор Samsung, совмещающий в себе характеристики дисплея и телевизора. Smart Monitor поддерживает Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX и Apple AirPlay 2, что позволяет его владельцам работать из любого места без необходимости включать ПК. С AirPlay 2 пользователи могут транслировать, управлять и делиться любимым контентом прямо со своего iPhone, iPad или Mac на Smart Monitor. Там же работает Smart TV и доступ к стриминговым приложениям.

Samsung также показала «апгрейд» игрового монитора Odyssey G9 для геймеров — модель Quantum MiniLED с новыми игровыми функциями и изгибом экрана 1000R.









75-дюймовый интерактивный дисплей Samsung FLIP — цифровой флипчарт, на котором можно писать, рисовать и редактировать информацию. Группа из 20 человек может одновременно синхронизировать личные устройства с флипчартом для обмена контентом в реальном времени. Flip позволяет пользователям видеть презентацию коллеги или слушать лекцию, при этом обеспечивая безопасную совместную работу. Цифровые флипчарты Samsung доступны в версии 55-, 65- 75- и 85-дюймовых корпусах.





Наконец, обновилась и линейка звуковых панелей 2021 Q Series. Она получила технологию Q-Symphony, синхронизирующую аудио с телевизором Samsung для улучшенного трехмерного звука. Саундбар «изучает» окружающую среду, чтобы проецировать звук именно туда, где он должен быть.





Модель Q950A обеспечивает 11.1.4-канальный звук для полного погружения в атмосферу любимого фильма или игры. Запустить музыку со своих мобильных устройств можно просто прикоснувшись гаджетом к саундбару — так работает функция Tap Sound.