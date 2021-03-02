Белорус набрал кредитов, чтобы заработать «на инвестициях». Отдал интернет-мошенникам 19 тысяч рублей

Источник материала: Onliner

Для 60-летнего жителя Солигорска путь к, как ему казалось, богатству начался в июле 2020 года. Тогда ему позвонила некая женщина и предложила заработать денег на инвестициях. Для этого требовалось зарегистрироваться на сайте, завести кабинет и перечислить $250 в качестве первого взноса, сообщается на сайте Следственного комитета Республики Беларусь.

Солигорчанин перевел деньги, а затем регулярно пополнял счет, ожидая получить прибыль. Чтобы увеличить шансы, он взял несколько кредитов. Однако когда белорус попытался снять деньги со своего «инвест»-счета, из-за технических сложностей сумма растаяла.

В начале августа 2020 года ему позвонил другой злоумышленник и сообщил, что необходимо дополнительно внести еще $2400, чтобы продолжить зарабатывать. Сумму солигорчанин также перевел на электронный кошелек. «Представитель компании» еще несколько раз связывался с мужчиной, выманивая у него деньги, однако безуспешно. После этого счет на сайте и учетная запись были удалены, а белорус лишился более 19 тыс. рублей.

По данному факту Солигорским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления лиц, причастных к совершению преступления. Расследование продолжается.