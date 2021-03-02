Катерину Борисевич приговорили к 6 месяцам колонии. Артема Сорокина — к двум годам с отсрочкой на год

Источник материала: UDF



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Что известно о процессе?

Их обвиняли в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, возбудившей уголовное дело, повлекло тяжкие последствия.Какое наказание запрашивал прокурор, неизвестно: процесс проходил в закрытом режиме. Суд признал виновными врача и журналиста.приговорена к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин (2900 рублей).— к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых. Его освобождают в зале суда.Рассматривать дело «о ноль промилле» начали в пятницу, 19 февраля. В тот день поддержать Артема Сорокина и Катерину Борисевич пришло более 100 человек, немногие из них смогли попасть в зал — в основном только родственники, дипломаты и некоторые коллеги.Прокурорходатайствовала о том, чтобы провести суд в закрытом режиме. Адвокаты обвиняемых, а также сами Катерина и Артем настаивали на рассмотрении дела открыто, «чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача».Тем не менее судьязаявленное ходатайство удовлетворила и решила провести процесс в закрытом режиме — «во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования», а также потому, что «материалы дела содержат медицинские документы, в том числе ранее не публиковавшиеся». Дело рассматривается за закрытыми дверями, которые каждый день охраняли милиционеры в форме и сотрудники в штатском.19 февраля суд допросил, маму. В тот же день, а также в понедельник, 22 февраля, в качестве свидетелей выступили врачи минской БСМП, чьи имена были указаны в истории болезни Романа Бондаренко. Среди них — врачи-реаниматологи, лечившие погибшего парня, врач лабораторной диагностики, проводивший исследование крови на этанол, а также, вероятно, дежурный врач, который осматривал Бондаренко в приемном покое.23 февраля — на третий день процесса — на суд была вызвана, двоюродная сестра Романа. Перед тем как дать подписку о неразглашении, она рассказала, что все время, пока Роман находился в больнице, его семья публично рассказывала о его состоянии. Елена Бондаренко дала разрешение распространять эти сведения. По словам Ольги, перед тем как опубликовать статью «о ноль промилле», Катерина Борисевич связывалась с ней. «Она получила от меня официальное разрешение публиковать эту информацию. Тетя неоднократно повторяла, что не собирается держать это в тайне».Кроме нее на суде выступили коллеги Катерины Борисевич, а также девушка, которая была рядом с Романом Бондаренко, перед тем как его избили и увезли неизвестные. По ее словам, парень в тот вечер был трезв, «никакого запаха не было, это было бы заметно».Уголовное дело в отношении Катерины Борисевич и Артема Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия.Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы. Напомним, 13 ноября за авторством Катерины Борисевич вышла статья, в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица заявляли, что умерший парень был пьян.Артем Сорокин — анестезиолог БСМП, врач высшей категории. Ему 37 лет. Коллеги отзываются о нем как о профессионале, который умеет проводить любые виды операций. Именно он работал в ту ночь, когда в больницу привезли избитого Романа Бондаренко, и оказывал ему анестезиологическое пособие.В апреле журналистке TUT.BY Катерине Борисевич тоже исполнится 37. В журналистике она почти 15 лет, специализируется на правовых темах: пишет о громких уголовных делах, судебных разбирательствах. Катерина не раз становилась лауреатом многих профессиональных конкурсов. В частности, в 2015 году Генеральная прокуратура наградила ее дипломом победителя «за профессионализм и журналистское мастерство».Белорусские правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина политзаключенными, международная организация Amnesty International назвала их узниками совести.