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Пришел ГУБОПиК. Что стоит за задержаниями в общежитии БГУ?

02.03.2021 19:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пришел ГУБОПиК. Что стоит за задержаниями в общежитии БГУ?
Александр Новиков (слева) и Александр Паршенков
Сегодня в Минске произошли задержания активистов и администраторов телеграм-чатов. Среди задержанных оказались магистранты истфака БГУ Александр Паршенков и Александр Новиков. Паршенкова через какое-то время отпустили, и он рассказал «Нашей Ниве» о произошедшем.

«Я возглавляю «Вольны прафсаюз студэнтаў БДУ», Саша туда тоже входит. Мы с ним лучшие друзья. Вместе живем в комнате, вместе проходили через Жодино.

Сегодня к нам в 7 утра пришли в общежитие из ГУБОПиКа. Сказали: технику собирайте и едем. По какому делу, в каком статусе — не объясняли. С нами вели себя вежливо. В итоге технику просмотрели и отдали. Мне вынесли предупреждение о последствиях участия в массовых мероприятиях и отпустили», — рассказал Александр Паршенков.


Новикову повезло меньше — его отправили на Окрестина. В чем дело, его друг точно не знает. Милиция записывала Новикова на видео, спрашивала о сотрудничестве с каналом Степана Путило.

Телеграм-канал «Вольны прафсаюз БДУ» был взломан, оттуда удалили подписчиков. Теперь админы восстановили доступ к каналу.
 
Теги: Минск
 
 
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Телеграм-канал «Вольны прафсаюз БДУ» был взломан, оттуда удалили подписчиков.
 
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