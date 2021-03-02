Источник материала: UDF



Александр Новиков (слева) и Александр Паршенков

«Я возглавляю «Вольны прафсаюз студэнтаў БДУ», Саша туда тоже входит. Мы с ним лучшие друзья. Вместе живем в комнате, вместе проходили через Жодино.



Сегодня к нам в 7 утра пришли в общежитие из ГУБОПиКа. Сказали: технику собирайте и едем. По какому делу, в каком статусе — не объясняли. С нами вели себя вежливо. В итоге технику просмотрели и отдали. Мне вынесли предупреждение о последствиях участия в массовых мероприятиях и отпустили», — рассказал Александр Паршенков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пришел ГУБОПиК. Что стоит за задержаниями в общежитии БГУ? Телеграм-канал «Вольны прафсаюз БДУ» был взломан, оттуда удалили подписчиков.

Новикову повезло меньше — его отправили на Окрестина. В чем дело, его друг точно не знает. Милиция записывала Новикова на видео, спрашивала о сотрудничестве с каналомТелеграм-канал «Вольны прафсаюз БДУ» был взломан, оттуда удалили подписчиков. Теперь админы восстановили доступ к каналу.