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Вслед за Шрайбманом на сборы в армию забрали политолога Сивицкого
Источник материала: UDF
Арсений Сивицкий
– В ближайший месяц буду недоступен для каких-либо комментариев, – сообщил Арсений Сивицкий в Facebook.
Ранее стало известно, что на военные сборы забрали политического обозревателя Артема Шрайбмана.
И Сивицкий, и Шрайбман в комментариях для СМИ очень критически оценивали действия властей.
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И Сивицкий, и Шрайбман в комментариях для СМИ очень критически оценивали действия властей.
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