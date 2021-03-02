США ввели санкции за преследование Алексея Навального

Источник материала: АФН

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении россиян, ответственных за отравление и уголовное преследование российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщили во вторник, 2 марта, представители администрации президента США Джо Байдена в Вашингтоне, передает DW.

В черный список попали как физические, так и юридические лица, говорится в заявлении. В частности, речь идет о 14 компаниях и других учреждениях, большинство из которых занимались производством биологических и химических отравляющих веществ. При этом конкретные фигуранты санкционного списка пока не называются.

Данные меры были приняты в координации с ЕС. Они стали первым из нескольких шагов со стороны администрации Байдена "в ответ на ряд дестабилизирующих действий", заявил один из ее представителей. Помимо санкций за дело Навального, Вашингтон планирует в ближайшее время объявить о мерах в ответ на кибератаку Sunburst, произведенную с помощью зараженного программного обеспечения американской компании SolarWinds.

В тот же день вступили в силу штрафные меры Европейского Союза в ответ на арест Алексея Навального. Под санкциями оказались генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Для введения штрафных мер впервые был задействован новый, принятый в конце минувшего года санкционный механизм, позволяющий Евросоюзу вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающих выгоду от этого.

Алексей Навальный в начале февраля был приговорен в Москве к лишению свободы по обвинению в многократном нарушении требований условного срока наказания по делу "Ив Роше". Евросоюз считает эти обвинения необоснованными, так как Навальный после отравления в России ядом из группы "Новичок" на протяжении многих месяцев лечился в Германии и не имел возможности отмечаться в полиции. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить Навального, но Россия проигнорировала это решение.