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Президент Армении отказался увольнять главу Генерального штаба

02.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Армении отказался увольнять главу Генерального штаба

Президент Армении Армен Саркисян отказался увольнять главу Генерального штаба.

Это было уже второе ходатайство премьер-министра. Никол Пашинян, напомним, обвинил военных, которые потребовали его отставки, в попытке госпереворота. Это спровоцировало очередную волну протестов. 

Митинги в Армении с требованием отставки Пашиняна не прекращаются с ноября, после поражения в Нагорном Карабахе. Накануне премьер-министр заявил о готовности провести референдум. И допустил возврат страны к полупрезидентской форме правления.

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Президент Армении Армен Саркисян отказался увольнять главу Генерального штаба. Это было уже второе ходатайство премьер-министра. Никол Пашинян, напомним, обвинил...
 
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