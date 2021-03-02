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Президент Армении отказался увольнять главу Генерального штаба
Источник материала: ОНТ
Президент Армении Армен Саркисян отказался увольнять главу Генерального штаба.
Это было уже второе ходатайство премьер-министра. Никол Пашинян, напомним, обвинил военных, которые потребовали его отставки, в попытке госпереворота. Это спровоцировало очередную волну протестов.
Митинги в Армении с требованием отставки Пашиняна не прекращаются с ноября, после поражения в Нагорном Карабахе. Накануне премьер-министр заявил о готовности провести референдум. И допустил возврат страны к полупрезидентской форме правления.
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Президент Армении Армен Саркисян отказался увольнять главу Генерального штаба. Это было уже второе ходатайство премьер-министра. Никол Пашинян, напомним, обвинил...
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