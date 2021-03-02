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В Нигерии освободили 317 школьниц, похищенных боевиками

02.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нигерии освободили 317 школьниц, похищенных боевиками

В Нигерии освобождены более 300 школьниц, которых ранее похитили боевики. Сейчас жизням девочек ничего не угрожает.

Похищение произошло в ночь на 26 февраля. Преступники, переодевшись в форму сотрудников службы безопасности, напали на школу-интернат и похитили 317 воспитанниц. На поиски детей бросили полицию и федеральные силы безопасности. 

Эта история с похищением не первая. Вооруженные группировки воруют детей ради выкупа. Был ли он выплачен на этот раз – не сообщается.

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В Нигерии освобождены более 300 школьниц, которых ранее похитили боевики. Сейчас жизням девочек ничего не угрожает. Похищение произошло в ночь на 26 февраля....
 
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