Генпрокурор Андрей Швед встретился с работниками фабрики «Коммунарка»

Источник материала: ОНТ

Всебелорусское народное собрание прошло, но диалог продолжается. Делегаты встречаются с трудовыми коллективами.





Сегодня генпрокурор Андрей Швед пообщался с работниками кондитерской фабрики «Коммунарка». На знаковом форуме выработаны основные направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на ближайшие пять лет. С некоторыми сегодня ознакомились детально. Звучали и вопросы из зала.

Коснулись и событий прошлого года. Генпрокурор заявил, что Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением извне, была предпринята попытка госпереворота. На нашей стране опробовали новые, радикальные формы цветных революций. Но государство выстояло, а правоохранительная система показала свою стойкость.

Фото: БЕЛТА

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