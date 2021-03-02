|
Генпрокурор Андрей Швед встретился с работниками фабрики «Коммунарка»
Источник материала: ОНТ
Всебелорусское народное собрание прошло, но диалог продолжается. Делегаты встречаются с трудовыми коллективами.
Сегодня генпрокурор Андрей Швед пообщался с работниками кондитерской фабрики «Коммунарка». На знаковом форуме выработаны основные направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на ближайшие пять лет. С некоторыми сегодня ознакомились детально. Звучали и вопросы из зала.
Коснулись и событий прошлого года. Генпрокурор заявил, что Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением извне, была предпринята попытка госпереворота. На нашей стране опробовали новые, радикальные формы цветных революций. Но государство выстояло, а правоохранительная система показала свою стойкость.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всебелорусское народное собрание прошло, но диалог продолжается. Делегаты встречаются с трудовыми коллективами. Сегодня генпрокурор Андрей Швед пообщался с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)