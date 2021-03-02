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Как изготавливают часы «Луч»? Секреты работы знаменитого минского завода
Источник материала: ОНТ
Идеи дизайнера, работа конструктора и технолога – на рождение идеальной модели часов «от и до» уходит около месяца. К технологическому процессу подключены 9 участков, на каждом кипит свой процесс. Корпус, стрелки, циферблат, гравировка – всё должно быть идеально.
В начале 50-х в Советском Союзе стали расширять ассортимент и увеличивать выпуск часов: как наручных, так и карманных. С этого момента берёт старт и часовая промышленность нашей страны.
Изначально на производстве выпускали только женские малогабаритные модели, которые из-за размера циферблата в 18 миллиметров были скорее утончённым аксессуаром.
Мужские, женские и унисекс, детские часики или будильник. В галерее витрин сегодня около 300 моделей. В этом году появится ещё 65 – уже в новых коллекциях. И в дополнение – кошельки, портмоне и футляры для очков из кожи. Приобрести уникальный экземпляр можно в 12-ти магазинах нашей страны, для удобства – и сайт с международной доставкой.
Часы как статусный и качественный атрибут могут сделать образ более утонченным или брутальным, но в любом случае – законченным. И сегодня же сверять время по белорусским механизмам могут не только на родине, но и в 25-ти странах мира.
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Идеи дизайнера, работа конструктора и технолога – на рождение идеальной модели часов «от и до» уходит около месяца. К технологическому процессу подключены 9...
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