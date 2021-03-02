Как изготавливают часы «Луч»? Секреты работы знаменитого минского завода

Источник материала: ОНТ

Идеи дизайнера, работа конструктора и технолога – на рождение идеальной модели часов «от и до» уходит около месяца. К технологическому процессу подключены 9 участков, на каждом кипит свой процесс. Корпус, стрелки, циферблат, гравировка – всё должно быть идеально.





Елена Куликова, часовщик Минского часового завода: «Каждый механизм начинает свою жизнь со сборки колёсной системы. И поэтапно потом производится каждый узел, ставится – и часы собираются. Очень ювелирная работа, то есть это ручной труд. Поэтому часы наши высокого качества».

В начале 50-х в Советском Союзе стали расширять ассортимент и увеличивать выпуск часов: как наручных, так и карманных. С этого момента берёт старт и часовая промышленность нашей страны.

Алина Ишмуратова, экскурсовод Минского часового завода: «В музее Минского часового завода более 500 различных музейных предметов: это и часы, а также много интересных предметов оборудования. И все они интерактивные. Очень здорово, что в музее вы можете посмотреть не только на часы в витринах, но и попробовать себя в роли часовщика либо часовщицы».

Изначально на производстве выпускали только женские малогабаритные модели, которые из-за размера циферблата в 18 миллиметров были скорее утончённым аксессуаром.

Алина Ишмуратова, экскурсовод Минского часового завода: «Одни из первых часов на Минском часовом заводе – это как раз-таки женская модель «Заря», механизм 1800. Мужская модель, одна из первых – «Вымпел», 2209. Особо плоские мужские часы. Можете посмотреть, их называли «костюмники». А ещё в фильме «Семнадцать мгновений весны» Штирлиц сидел именно в наших часах. «Луч», 2209».

Мужские, женские и унисекс, детские часики или будильник. В галерее витрин сегодня около 300 моделей. В этом году появится ещё 65 – уже в новых коллекциях. И в дополнение – кошельки, портмоне и футляры для очков из кожи. Приобрести уникальный экземпляр можно в 12-ти магазинах нашей страны, для удобства – и сайт с международной доставкой.

Михаил Дурневич, начальник отдела продаж Минского часового завода: «Что касаемо производства, мы освоили такой новый вид покрытия, как чёрный хром. Благодаря ему наши часы могут выглядеть ещё более стильными. Сапфировые стёкла менее других подвержены появлению царапин, что позволяет увеличивать срок службы».

Часы как статусный и качественный атрибут могут сделать образ более утонченным или брутальным, но в любом случае – законченным. И сегодня же сверять время по белорусским механизмам могут не только на родине, но и в 25-ти странах мира.

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