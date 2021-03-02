Самые незаурядные имена, которыми знаменитости называют своих детей

Источник материала: ОНТ

Российская певица Нюша назвала свою дочь Симбой. Полное имя девочки – Симба Игоревна Сивова. Оригинальный подход певицы возмутил многих фанатов. Роды проходили в Майями, поп-дива долгое время готовилась к появлению малышки, делилась всеми радостями и трудностями беременности с поклонниками в социальных сетях. Нюша признается, что долго выбирала имя, изучала сочетания со знаком зодиака и не хотела называть дочь в честь бабушки и прабабушки.

Солист популярной группы «Руки вверх» Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд одного из своих чад решили назвать Энджел. Всего у звездной пары трое совместных детей — Ника, Энджел и Мирон. И если имена Ника и Мирон уже не вызывают у публики удивления, то имя Энджел встречается редко. Ребенок появился на свет в 2010 году и стал первым мальчиком в семье Жуковых. Имя родители выбрали задолго до его появления. Сергей говорит, что было много знаков судьбы, которым они поддались и назвали малыша ангелом.

А Илон Маск и вовсе назвал сына не буквами, а шифром. Его имя – Икс Эш Эй Твелв Маск. Сперва все решили, что Илон просто шутит. Но вскоре последовало подтверждение от его жены. Оказывается, это не просто случайный набор знаков. У каждой буквы есть свое значение. Странное имя новорождённого уже стало поводом для насмешек в интернете, но супруги надеются, что сыну это имя понравится.

Король российской эстрады Филипп Киркоров также дал своим детям необычные имена. Мальчика зовут Мартин (что достаточно популярно в Болгарии). А девочка – Алла-Виктория – получила имя в честь несравненной «женщины, которая поет» и матери артиста. Оно легко превращается в «домашнее» «Аллуся» и гармонично сочетается с именем брата.

Свою единственную дочь российская супермодель Наталья Водянова назвала в честь главной реки Санкт-Петербурга – Невы, но с ударением на первый слог. С выбором имен для своих четырех сыновей Наталья почти не оригинальничала, а вот тринадцатилетняя дочь Нева названа в честь любимой реки, на которой стоит Санкт-Петербург. Единственная дочь Водяновой родилась в 2006 году в браке с Джастином Портманом.

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