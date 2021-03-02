Суд признал Екатерину Борисевич и Артёма Сорокина виновными в разглашении врачебной тайны

Источник материала: ОНТ

Шесть месяцев лишения свободы и два года с отсрочкой исполнения наказания. Суд вынес приговор по делу о разглашении врачебной тайны.

Обвиняемыми по делу проходят редактор отдела интернет-портала TUT.BY Екатерина Борисевич и врач анестезиолог-реаниматолог минской Больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин. По материалам дела, Борисевич склонила Сорокина к предоставлению информации о пациенте и фотографий его медицинских документов. Это использовалось в публикации.

Людмила Иваненко, заместитель начальника отдела прокуратуры Минска: «Сорокин признан виновным в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 50 базовых величин без лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью. Борисевич признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев со штрафом в размере 100 базовых величин без лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью с отбыванием наказание в исправительной колонии в условиях общего режима».

На заседание пришли и представители иностранных дипмиссий. Это не первый случай чрезмерного внимания к внутренним делам Беларуси.

Фото: yandex.by

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