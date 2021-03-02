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Суд признал Екатерину Борисевич и Артёма Сорокина виновными в разглашении врачебной тайны
Источник материала: ОНТ
Шесть месяцев лишения свободы и два года с отсрочкой исполнения наказания. Суд вынес приговор по делу о разглашении врачебной тайны.
Обвиняемыми по делу проходят редактор отдела интернет-портала TUT.BY Екатерина Борисевич и врач анестезиолог-реаниматолог минской Больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин. По материалам дела, Борисевич склонила Сорокина к предоставлению информации о пациенте и фотографий его медицинских документов. Это использовалось в публикации.
На заседание пришли и представители иностранных дипмиссий. Это не первый случай чрезмерного внимания к внутренним делам Беларуси.
Фото: yandex.by
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Шесть месяцев лишения свободы и два года с отсрочкой исполнения наказания. Суд вынес приговор по делу о разглашении врачебной тайны. Обвиняемыми по делу проходят...
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