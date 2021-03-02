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Наука беречь и защищать: как учатся лицеисты МВД
Источник материала: ОНТ
Каждый урок профориентации в лицее МВД начинается с отчета. О готовности класса к занятиям докладывает командир взвода, проще – староста. Звание это здесь просто так не дают: его заслуживают лишь самые ответственные, добросовестные и дисциплинированные юноши с лидерскими качествами. Руслан Щерба подходит на эту высокую должность как нельзя лучше: в свои 12 лет мальчик серьёзен не по годам.
Руслан – первокурсник. Как многие лицеисты, конечно, мечтает носить офицерские погоны и служить в милиции. Он знает: чтобы добиться своей цели, нужно не только учиться на «отлично», но и развиваться физически, что крайне важно для работы в органах внутренних дел.
В свободное от уроков и тренировок время Руслан любит собирать модели военной техники. В помощь – соседи по комнате. Да, в отличие от обычной школы, в лицее МВД ребята находятся 24 часа в сутки. Ранний подъем, зарядка, завтрак, проверка личного состава, учёба, обед, факультативные занятия, самоподготовка – распорядок дня здесь строгий, а значит, без дела не сидит никто.
Даже после уроков мальчишкам некогда скучать: одни качают пресс и бицепсы в тренажёрном зале, другие развивают логическое мышление с помощью шахмат и шашек, а третьи постигают азы игры на гитаре.
Специализированный лицей – единственное в республике учреждение образования МВД подобного рода. Причём это довольно молодое учебное заведение: 5 лет назад его преобразовали из бывшего кадетского училища. Сегодня здесь учится 236 мальчиков со всей страны: самым младшим – 12 лет, старшим – 17.
Кроме школьных предметов – математики, русского и белорусского языка, обществоведения – лицеисты изучают и специальные дисциплины. Например, допризывную военную подготовку.
Павел Шимбаревич здорово чеканит шаг на обновленном плацу. И это не удивительно для командира взвода 5-го курса. Один из лучших учеников лицея, с будущей профессией определился давно – хочет стать милиционером. Ну, а пока вовсю готовится к выпуску из лицея.
Вспоминая лицейские годы, Павел признаёт: учёба здесь закалила характер, научила самостоятельности, а главное – позволила развить качества настоящего мужчины и патриота своей страны.
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Каждый урок профориентации в лицее МВД начинается с отчета. О готовности класса к занятиям докладывает командир взвода, проще – староста. Звание это здесь просто...
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