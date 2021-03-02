Наука беречь и защищать: как учатся лицеисты МВД

Источник материала: ОНТ

Каждый урок профориентации в лицее МВД начинается с отчета. О готовности класса к занятиям докладывает командир взвода, проще – староста. Звание это здесь просто так не дают: его заслуживают лишь самые ответственные, добросовестные и дисциплинированные юноши с лидерскими качествами. Руслан Щерба подходит на эту высокую должность как нельзя лучше: в свои 12 лет мальчик серьёзен не по годам.





Руслан Щерба, учащийся Специализированного лицея МВД Республики Беларусь: «Выполняю обязанности командира взвода. Организовываю коллектив, чтобы в дальнейшем эти пять лет отучиться хорошо».

Руслан – первокурсник. Как многие лицеисты, конечно, мечтает носить офицерские погоны и служить в милиции. Он знает: чтобы добиться своей цели, нужно не только учиться на «отлично», но и развиваться физически, что крайне важно для работы в органах внутренних дел.

В свободное от уроков и тренировок время Руслан любит собирать модели военной техники. В помощь – соседи по комнате. Да, в отличие от обычной школы, в лицее МВД ребята находятся 24 часа в сутки. Ранний подъем, зарядка, завтрак, проверка личного состава, учёба, обед, факультативные занятия, самоподготовка – распорядок дня здесь строгий, а значит, без дела не сидит никто.

Даже после уроков мальчишкам некогда скучать: одни качают пресс и бицепсы в тренажёрном зале, другие развивают логическое мышление с помощью шахмат и шашек, а третьи постигают азы игры на гитаре.

Специализированный лицей – единственное в республике учреждение образования МВД подобного рода. Причём это довольно молодое учебное заведение: 5 лет назад его преобразовали из бывшего кадетского училища. Сегодня здесь учится 236 мальчиков со всей страны: самым младшим – 12 лет, старшим – 17.

Александр Казакевич, начальник 2-го курса Специализированного лицея МВД Республики Беларусь: «После 6 класса учащиеся, которые изъявили желание поступить в лицей, сдают 3 экзамена. В каждый взвод набирается по 25 учащихся. На каждом курсе есть по 2 взвода. Это ребята, которые уже целенаправленно решили в дальнейшем стать сотрудниками органов внутренних дел. Мы им помогаем, способствуем, в дальнейшем организовываем поступление в Академию Министерства внутренних дел».

Ольга Радион, заместитель начальника учебного отдела Специализированного лицея МВД Республики Беларусь: «Как только наши ребята поступают в лицей МВД, для них организована до 11 класса начальная профессиональная подготовка. Хорошо оборудованные кабинеты, тир, спортивные залы, тренажёрные и борцовские залы позволяют ребятам досконально изучить те дисциплины и предметы, которые могут в дальнейшем определить их профессиональный выбор».

Кроме школьных предметов – математики, русского и белорусского языка, обществоведения – лицеисты изучают и специальные дисциплины. Например, допризывную военную подготовку.

Павел Шимбаревич здорово чеканит шаг на обновленном плацу. И это не удивительно для командира взвода 5-го курса. Один из лучших учеников лицея, с будущей профессией определился давно – хочет стать милиционером. Ну, а пока вовсю готовится к выпуску из лицея.

Павел Шимбаревич, учащийся специализированного лицея МВД Республики Беларусь: «В памяти запомнится мой коллектив, весь офицерский состав, мой взвод, мой курс, с которым я уже пять лет вместе не разлей вода. Я думаю, каждый из нас будет помнить друг друга до старости».

Вспоминая лицейские годы, Павел признаёт: учёба здесь закалила характер, научила самостоятельности, а главное – позволила развить качества настоящего мужчины и патриота своей страны.

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