Переменная облачность и до +3°C: прогноз погоды на 3 марта

Источник материала: ОНТ

Зимний сезон позади. Но метеорологическая весна с положительными температурными значениями наступит позже. Зима еще не раз о себе напомнит.

В ближайшие сутки погодой в Беларуси продолжит управлять область повышенного атмосферного давления. Теплый воздух поступает к нам с Западной Европы. В результате сохранится умеренно теплая сухая погода.

В среду ожидается переменная облачность. Без осадков. Влажность до 90%. В ночные и утренние часы – слабый туман, видимость до километра, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью по северо-востоку порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать.

Утром в северных районах будет -2°C, на градус выше – в южных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня – от +2°C по Витебской области до +3°C по Брестской. К вечеру будет +1°C в северных районах и на пару градусов выше – в юго-западных.

В четверг утром и днем скажется влияние влажного воздуха с Балтийского моря. Ночью по Витебской области, утром и днем на большей части страны пройдет кратковременный дождь с мокрым снегом. Ночью и утром ожидается слабый туман и гололед, на дорогах – гололедица. Ветер западный порывистый. Ночью – -3°C…+2°C, днем – от ноля по северу до +9°C по югу. С пятницы начнется похолодание. Ночью температура достигнет -7°C, при прояснениях до -9°C, днем – около ноля. Пойдет снег. Ветер северный.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram