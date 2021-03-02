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В КХЛ подвели итоги чемпионата: столичное «Динамо» – в числе лучших

02.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В КХЛ подвели итоги чемпионата: столичное «Динамо» – в числе лучших

В Континентальной хоккейной лиге подвели итоги регулярного чемпионата. Среди лучших – игроки минского «Динамо».

Рейтинг спасений ворот сезона возглавил вратарь «зубров» Дэнни Тэйлор. Голкипер минчан совершил невероятный сэйв в матче против китайского «Куньлуня» и помог команде одержать домашнюю победу со счетом 2:0. 

В подборку лучших голов вошёл результативный бросок нападающего «Динамо» Романа Горбунова, в рейтинге силовых приёмов – защитник челябинского «Трактора» и сборной Беларуси Олег Евенко и игрок обороны минского «Динамо» Бреннен Меннел.

А сейчас хоккеисты минского «Динамо» сегодня начнут борьбу за Кубок Гагарина. В Континентальной Хоккейной Лиге стартует плей-офф. Соперник минчан – СКА из Санкт-Петербурга. Первый матч у «Динамо» будет гостевой. Начало игры в 19:30. В истории команды это будет уже пятое участие в Кубке Гагарина: первый раз «Динамо» вышло в плей-офф 10 лет назад, последний – в 2017 году. 

Фото: hcdinamo.by

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В Континентальной хоккейной лиге подвели итоги регулярного чемпионата. Среди лучших – игроки минского «Динамо». Рейтинг спасений ворот сезона возглавил вратарь...
 
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