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В Гродно прошел парад в честь Дня милиции

02.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродно прошел парад в честь Дня милицииГродно прошел парад в честь Дня милиции" class="one-news__figure-img">

Громко, празднично и под звуки оркестра: в Гродно в преддверии Дня милиции состоялся парад. Торжественным маршем сотрудники органов внутренних дел прошли по центральным улицам. 


Готовились почти месяц, репетировали. В строю только лучшие – участковые инспекторы, оперативники, сотрудники ГАИ, ОМОНа, Департамента охраны. Всего было около 300 участников. В праздничной колонне и техника – патрульные машины, мотоциклы. А также ретроавтомобиль «Жигули» в желто-синей раскраске. Милиционеры возложили цветы к Вечному огню. Закончился парад награждением лучших. 

Парад в честь Дня милиции – исключительно гродненская традиция. Так здесь встречают профессиональный праздник уже больше 10 лет.

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Теги: Гродно
 
 
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Громко, празднично и под звуки оркестра: в Гродно в преддверии Дня милиции состоялся парад. Торжественным маршем сотрудники органов внутренних дел прошли по...
 
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