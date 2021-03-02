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В Гродно прошел парад в честь Дня милиции
Источник материала: ОНТГродно прошел парад в честь Дня милиции" class="one-news__figure-img">
Громко, празднично и под звуки оркестра: в Гродно в преддверии Дня милиции состоялся парад. Торжественным маршем сотрудники органов внутренних дел прошли по центральным улицам.
Готовились почти месяц, репетировали. В строю только лучшие – участковые инспекторы, оперативники, сотрудники ГАИ, ОМОНа, Департамента охраны. Всего было около 300 участников. В праздничной колонне и техника – патрульные машины, мотоциклы. А также ретроавтомобиль «Жигули» в желто-синей раскраске. Милиционеры возложили цветы к Вечному огню. Закончился парад награждением лучших.
Парад в честь Дня милиции – исключительно гродненская традиция. Так здесь встречают профессиональный праздник уже больше 10 лет.
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Громко, празднично и под звуки оркестра: в Гродно в преддверии Дня милиции состоялся парад. Торжественным маршем сотрудники органов внутренних дел прошли по...
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