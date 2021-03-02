ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава Администрации Президента посетил Академию МВД

02.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Глава Администрации Президента посетил Академию МВД

Кузница силовых кадров! Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко встретился с руководством и курсантами Академии МВД. 

Сегодня это один из ведущих вузов страны. Готовит сотрудников для Министерств внутренних дел и обороны, комитетов госконтроля, следственного, пограничного и других структур. В Академии МВД сейчас более 1600 курсантов. Ежегодно средний конкурс – до пяти человек на место. При этом для поступления, помимо знаний, студенты должны обладать хорошими физическими навыками и быть психологически устойчивыми. В соответствии с запросами времени в вузе открывают новые специальности. В прошлом году здесь впервые выпустили специалистов по борьбе с киберпреступлениями. 

Неизменный девиз академии – «Готовить специалистов не сегодняшнего, а завтрашнего дня». Своими программами вуз делится с другими учреждениями, и не только Беларуси. Академия сотрудничает и обменивается опытом с более чем 60 профильными учебными заведениями разных стран.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кузница силовых кадров! Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко встретился с руководством и курсантами Академии МВД.  Сегодня это один из ведущих...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску адбылася акцыя салідарнасці з Кацярынай Барысевіч і Арцёмам Сарокіным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by