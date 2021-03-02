Глава Администрации Президента посетил Академию МВД

Источник материала: ОНТ

Кузница силовых кадров! Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко встретился с руководством и курсантами Академии МВД.



Сегодня это один из ведущих вузов страны. Готовит сотрудников для Министерств внутренних дел и обороны, комитетов госконтроля, следственного, пограничного и других структур. В Академии МВД сейчас более 1600 курсантов. Ежегодно средний конкурс – до пяти человек на место. При этом для поступления, помимо знаний, студенты должны обладать хорошими физическими навыками и быть психологически устойчивыми. В соответствии с запросами времени в вузе открывают новые специальности. В прошлом году здесь впервые выпустили специалистов по борьбе с киберпреступлениями.

Неизменный девиз академии – «Готовить специалистов не сегодняшнего, а завтрашнего дня». Своими программами вуз делится с другими учреждениями, и не только Беларуси. Академия сотрудничает и обменивается опытом с более чем 60 профильными учебными заведениями разных стран.

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