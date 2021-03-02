Футболисты БАТЭ помолились перед началом сезона

В минувшее воскресенье, 28 февраля, приход храма святого Архангела Михаила в деревне Зембин в очередной раз перед стартом игрового сезона посетили футболисты команды БАТЭ.





сообщили на сайте прихода. По давней традиции накануне начала чемпионата футболисты приезжают в храм помолиться,на сайте прихода.













Как известно, большое участие в восстановлении храма святого Архангела Михаила принимал покойный Анатолий Капский. Поэтому именно в Зембин отправляются футболисты борисовской команды просить милости Божьей.





пишет ex-press.by После благодарственного молебна настоятель храма протоиерей Андрей Капульцевич благословил команду на честную борьбу и яркие победы в предстоящих матчах,ex-press.by











