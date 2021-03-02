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Новый Всемирный потоп предрек Папа Римский
02.03.2021 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар - Sputnik. Человечество ждет новый Всемирный потоп, заявил папа римский Франциск.
По его словам, катастрофа случится, если лидеры разных государств не будут предпринимать меры для борьбы с глобальным потеплением.
"Он (Всемирный потоп — Sputnik) случится, если мы продолжим идти тем же путем", – цитирует папу римского газета Corriere della Sera.
Понтифик напомнил, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности. Он призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идет рука об руку с "сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам".
Напомним, ранее понтифик объявил о
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Понтифик напомнил, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности и призвал граждан и политиков к благоразумию.
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