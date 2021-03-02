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Новый Всемирный потоп предрек Папа Римский

02.03.2021 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар - Sputnik. Человечество ждет новый Всемирный потоп, заявил папа римский Франциск.

По его словам, катастрофа случится, если лидеры разных государств не будут предпринимать меры для борьбы с глобальным потеплением.

"Он (Всемирный потоп — Sputnik) случится, если мы продолжим идти тем же путем", – цитирует папу римского газета Corriere della Sera.

Понтифик напомнил, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности. Он призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идет рука об руку с "сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам".

Напомним, ранее понтифик объявил о специальном годе размышлений, Франциск откроет его уже совсем скоро – 19 марта 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Понтифик напомнил, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности и призвал граждан и политиков к благоразумию.
 
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