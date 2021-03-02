Источник материала: Sputnik Беларусь

Как рассказали ребята, снявшие ролик, одной из их целей было развенчание популярных в обществе стереотипов о трудовых мигрантах.

Смотрите на видео, как молодые люди делают видео, которое "рвет" социальные сети.