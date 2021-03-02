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Казахские "дворники" перепели Моргенштерна и Элджея – видео

02.03.2021 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Как рассказали ребята, снявшие ролик, одной из их целей было развенчание популярных в обществе стереотипов о трудовых мигрантах.

Смотрите на видео, как молодые люди делают видео, которое "рвет" социальные сети.

 
 
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Видеоролик, в котором казахские "дворники" спародировали рэп-исполнителей Элджея и Моргенштерна, стал весьма популярным в интернете. На самом деле его герои...
 
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