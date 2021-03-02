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В США планируют построить частный космоотель

02.03.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В США планируют построить частный космоотель

  • 2.03.2021, 19:31
В США планируют построить частный космоотель
Фото: Orbital Assembly

Американская компания собирается построить космическую станцию-отель на орбите Земли к 2027 году.

Компания Orbital Assembly Corporation обнародовала новые подробности проекта Вояджер - первого орбитального отеля с искусственной гравитацией. Об этом сообщает Space.com.

Концепцию станции Вояджер когда-то придумал легендарный ученый-ракетостроитель Вернер фон Браун, один из главных создателей программы NASA Аполлон.

Концепция предполагает, что 200 метровое колесо будет вращаться, создавая искусственную гравитацию для пассажиров.

Станция сможет разместить до 400 человек, для которых будут оборудованы рестораны, бары, смотровые залы, кинотеатр и концертная площадка, библиотека, тренажерные залы и спа-салоны. Гости будут жить в 24-х модулях, размерами 20 на 12 метров с туалетами и душами.

Компания построит прототип кольца диаметром 61 метр вблизи Марса, гравитация которого составляет около 40% гравитации Земли. Монтировать конструкцию будет робот STAR. Предварительно сборку протестируют на Земле в Калифорнии.

По идее концепции, космический отель будет доступен для космических туристов, ученых и космических агентств, для проведения опытов и тренировок в космосе.

Компания рассчитывает начать строительство станции в 2025 году и построить ее в течении нескольких лет.


Фото: Orbital Assembly

Фото: Orbital Assembly

Фото: Orbital Assembly

Фото: Orbital Assembly

Фото: Orbital Assembly

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Американская компания собирается построить космическую станцию-отель на орбите Земли к 2027 году.
 
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