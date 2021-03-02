ГАИ Минской области показала, как ведет контроль с помощью «гражданского» BMW GT

Источник материала: Onliner В ГАИ Минской области корреспонденту Onliner рассказали, что уже около двух месяцев контроль за соблюдением правил дорожного движения осуществляется с использованием в том числе автомобилей в «гражданском» исполнении. Визуально они ничем не отличаются от обыкновенных авто — вычислить такую машину в потоке крайне непросто.

Смешанный негласный контроль с использованием автомобилей в «гражданском» исполнении Госавтоинспекция Минской области стала чаще использовать в связи с тем, что в регионе был зафиксирован рост аварийности.

— Эти усилия направлены на профилактику нарушений. Все понимают, что когда сзади едет патрульный автомобиль ГАИ, то никто нарушать не станет. Использование негласного контроля позволяет, скажем так, увидеть реальную обстановку на дорогах, выявлять те нарушения правил дорожного движения, которые в конечном счете влекут создание аварийной обстановки и еще более серьезные последствия, — отметили в областной Госавтоинспекции.

На данный момент для такого контроля ГАИ использует четыре «гражданских» автомобиля. Самый мощный из них — BMW GT 550 — вышел на дежурство в новом статусе только сегодня. До этого машина использовалась ГАИ, но при этом была в привычном «боевом» раскрасе: с соответствующими обозначениями, стандартной для патрульных авто цветовой схемой, проблесковыми маячками. Теперь это просто BMW GT 550 серебристого цвета с обычными регистрационными знаками. Проблесковые маячки, конечно, есть: стробоскопы спрятаны под решеткой радиатора и за стеклами спереди и сзади, но в выключенном состоянии их не видно.





Сегодня этот автомобиль нес службу на трассе Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь) на территории Минского и Молодечненского районов. Инспекторы выявляли нарушителей скоростного режима, ловили от +20 км/ч.

— На данной трассе есть участки концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе которые происходят по причине превышения установленного скоростного режима. Проблема существует, и она актуальна, — отметили в Госавтоинспекции.

Как происходит контроль на таком «гражданском» авто: есть специальная аппаратура, которая позволяет фиксировать превышение скорости — для водителей это не в новинку. И вот за автомобилем, который едет слишком быстро, пристраивается BMW, с виду совершенно обычный. Включаются проблесковые маячки.





П. 26 ПДД: «При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству оперативного назначения, а в случае его движения в организованной транспортной колонне — и другим транспортным средствам, движущимся в этой колонне.

При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенными маячками синего и красного цветов водители попутных, а при отсутствии разделительной полосы также водители и встречных транспортных средств должны остановиться на обочине, а при ее отсутствии — занять крайнее правое положение в правой полосе движения и остановиться».

— Автомобиль в «гражданском» исполнении несет службу либо в одиночку, либо в паре с патрульной машиной. Пока у водителей не возникало вопросов, как действовать, если они видят проблесковые маяки в авто без привычного цветового оформления. Но если бы вдруг у кого-то такие вопросы возникли, то был бы задействован ближайший патрульный экипаж, — пояснили в областной ГАИ.

Там добавили, что автомобили «гражданской» окраски будут и дальше использоваться для контроля на дорогах.





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