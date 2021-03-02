Союзные планы: Лукашенко развеял мифы вокруг переговоров с Путиным

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко рассказал подробности переговоров с Владимиров Путиным, которые прошли в Сочи 22 февраля. Белорусский лидер сказал, что со своим коллегой обсудили все направления сотрудничества в рамках Союзного государства. В военно-технической, оборонной и промышленной сферах. Александр Лукашенко также развеял мифы вокруг переговоров двух лидеров, которые запустили некоторые СМИ. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич рассказала подробности.

Во Дворце Независимости прошло совещание по белорусско-российским отношениям. Одна из тем – суверенитет Беларуси.

«Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или мы вообще как-то должны слиться. Это просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий», – заявил Лукашенко.

Президент рассказал подробности встречи с российским коллегой в Сочи. Александр Лукашенко сделал акцент на вопросах военно-технического, оборонного взаимодействия и охране внешних рубежей. Здесь у Минска и Москвы позиции схожи. Совместные учения продолжатся. Специалисты говорят, даже более плотно и комплексно. Российская армия одна из сильнейших в мире. И для белорусских военных это хороший опыт.

«Мы должны выстроить так систему, чтобы наши ребята смогли научиться самым передовым методикам ведения войны и обороны. И могли летать, стрелять, бронетехника, самолеты, автомобильное дело мы должны осваивать вместе с Российской Федерацией. Вот это направление президентом России было с воодушевлением поддержано», – подчеркнул президент Беларуси.

Финансового вопроса даже не было в повестке переговоров, отметил Лукашенко. Как и темы с предоставлением новых траншей для Беларуси. Речь шла о старых договоренностях. В свое время Россия выделила кредит на строительство БелАЭС. В итоге Минск потратил меньше, чем планировал.

«И тогда я так по-дружески Путину говорю: «Если я сэкономлю, то вы этот кредит оставьте в Беларуси». Единственное, сказал – если это не напряг для экономики России, мы будем использовать остаток этого кредита, в том числе и на военные нужды», – отметил Лукашенко.

В плане общественно-политической ситуации Беларусь и Россию часто сравнивают. Обе страны сейчас испытывают давление извне, сказал Лукашенко, и будут координировать внешнюю политику Союзного государства.

Беларусь и Россия также планируют усилить машиностроительную промышленную кооперацию. В том числе за счет ремонтных заводов военной техники в Беларуси.