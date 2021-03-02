Григорий Рапота к годовщине освобождения Ржева передал Музею Победы в Москве награды отца

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота передал Музею Победы на Поклонной горе в Москве награды своего отца, участника Великой Отечественной войны. Это приурочено к 78-й годовщине освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. Ее отметят завтра.

Как рассказал Григорий Рапота, его отец – Алексей Рапота – попал на фронт в возрасте 19 лет. Он был участником боев на Ржевском выступе, совершал по пять-шесть вылетов за ночь. За подвиги был награжден орденами.

«Почему-то он больше всего вспоминал Орден Боевого Красного знамени, который он получил за один из ночных вылетов, когда ему удалось разбить эшелон немцев», – рассказал Григорий Рапота.

В фонды музея на вечное хранение поступят более 30 боевых и памятных орденов и медалей.