Челлендж от Mark Formelle: компания выпустила одежду из переработанного пластика





Фото: Mark Formelle





пишет belmir.by При ее создании было использовано 6 тонн переработанного пластика – это более 150 тысяч бутылок объемом 1,5 л. Содержание пластика в одежде составляет 20 процентов,belmir.by





Коллекция в стиле family look появилась в продаже 1 марта в фирменных магазинах компании в Беларуси, России, Казахстане и Узбекистане. Она выполнена в минималистичном стиле из полотен природных оттенков (шалфей, графит, песочный), состоит из брюк, анораков, свитшотов и шортов из футера, а также футболок и велосипедок (женских и для девочек).





Принты были выбраны во время «народного» конкурса дизайнеров, объявленного Mark Formelle. На конкурс было прислано более 200 работ, а итоговые варианты выбирали подписчики бренда в соцсетях.





В состав традиционного футера, из которого созданы основные модели коллекции, вошел хлопок и переработанный полиэстер, полученный из использованного пластика. Полиэстеровые нити, которые закупает Mark Formelle, в производстве проходят тщательную многоступенчатую обработку, поэтому абсолютно безопасны и нетоксичны. Одежда не капризна в уходе.





Все используемые полотна прошли дополнительные испытания в аккредитованной лаборатории и соответствуют требованиям физико-механической и химической безопасности технического регламента Таможенного союза.





«В Беларуси сейчас перерабатывается только 27 процентов отходов. Одна из основных причин, почему так мало – проблема с раздельным сбором мусора. Когда мы все научимся сортировать его и выбрасывать пластик в специальные баки – тогда у нас будет больше возможностей очистить планету и дать вещам вторую жизнь», – говорят в компании.





Выпуск коллекции Save the planet стал одной из составляющих масштабной кампании Mark Formelle, которая направлена на осознанное потребление и решение экологических проблем. В рамках проекта всем желающим предложат пройти экотест, по результатам которого люди получат советы по экологичному поведению.





Кроме того, Mark Formelle бросит вызов другим белорусским брендам и запустит экологический челлендж.



