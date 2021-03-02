Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси готовят проект закона о ядерной безопасности. Действующий сейчас приняли давно. Между тем в Беларуси начала работать Островецкая АЭС. Специалисты посчитали, что законодательную базу надо совершенствовать.

«Пропишем более четко сферу ответственности эксплуатирующей организации за последствия той деятельности, которую она осуществляет. Пропишем более четко вопросы, связанные с регулированием ядерной и радиационной безопасности. Это те моменты, которые, по мнению и Международного агентства по атомной энергии, и международного сообщества, должны быть четко прописаны в едином документе и прозрачно представлены», – заявил заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Григорий Асташко.

В проекте закона обещают максимально учесть рекомендации и предложения МАГАТЭ. На рассмотрение депутатам белорусского парламента документ внесут через год.