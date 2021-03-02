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В Минске прошла акция в поддержку осужденных Борисевич и Сорокина

02.03.2021 20:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске прошла акция в поддержку осужденных Борисевич и Сорокина

  • 2.03.2021, 20:23
В Минске прошла акция в поддержку осужденных Борисевич и Сорокина
фото: "Радио Свобода"

Группа женщин прошла по столице с белыми цветами в руках.

2 марта в Минске прошла акция в поддержку осуждённых Екатерины Борисевич и Артёма Сорокина. Журналистка tut.by получила 6 месяцев лишения свободы и штраф, она остается под стражей, а врач — 2 года колонии с отсрочкой наказания на год, его освободили, передает euroradio.fm.

Группа женщин прошла по столице с белыми цветами в руках.


фото: "Радио Свобода"

фото: "Радио Свобода"

фото: "Радио Свобода"

фото: "Радио Свобода"
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Теги: Минск
 
 
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Группа женщин прошла по столице с белыми цветами в руках.
 
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