Источник материала: Хартия'97

В Минске прошла акция в поддержку осужденных Борисевич и Сорокина 2.03.2021, 20:23

фото: "Радио Свобода"

Группа женщин прошла по столице с белыми цветами в руках.

2 марта в Минске прошла акция в поддержку осуждённых Екатерины Борисевич и Артёма Сорокина. Журналистка tut.by получила 6 месяцев лишения свободы и штраф, она остается под стражей, а врач — 2 года колонии с отсрочкой наказания на год, его освободили, передает euroradio.fm .

Группа женщин прошла по столице с белыми цветами в руках.



фото: "Радио Свобода"



фото: "Радио Свобода"



фото: "Радио Свобода"



фото: "Радио Свобода"

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