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В Минске прошла акция в поддержку осужденных Борисевич и Сорокина
Источник материала: Хартия'97
В Минске прошла акция в поддержку осужденных Борисевич и Сорокина
Группа женщин прошла по столице с белыми цветами в руках.
2 марта в Минске прошла акция в поддержку осуждённых Екатерины Борисевич и Артёма Сорокина. Журналистка tut.by получила 6 месяцев лишения свободы и штраф, она остается под стражей, а врач — 2 года колонии с отсрочкой наказания на год, его освободили, передает
Группа женщин прошла по столице с белыми цветами в руках.
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Группа женщин прошла по столице с белыми цветами в руках.
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