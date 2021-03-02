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«РИА Новости»: От белорусских креветок до белорусских цветов

02.03.2021 20:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«РИА Новости»: От белорусских креветок до белорусских цветов

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  • 2.03.2021, 20:14
«РИА Новости»: От белорусских креветок до белорусских цветов
иллюстрационное Фото: media-polesye

В России пишут о теневом белорусском бизнесе, который приносит $300 млн ежегодно.

В России пишут о теневом белорусском бизнесе, который приносит, по неофициальным оценкам, $300 млн ежегодно. "От белорусских креветок до белорусских цветов" — такая публикация появилась на сайте российского государственного агентства "РИА Новости". Впервые о контрабанде цветов из нашей страны пишут государственные российские СМИ. Российская таможня факт проверок фур с цветами ранее подтвердила, но при этом формулировки были более дипломатичными.

В упомянутой публикации отмечается, что с 2018 года Беларусь — основной поставщик цветов в РФ (50% импорта). "На самом деле цветы везут из тех же Нидерландов, проходят растаможку и едут в Россию без сборов, — пишет ria.ru. — Это дает экономию до десяти тысяч долларов с фуры".

Теперь же эти поставки проверяют, иногда неделями. Якобы российская таможня поставила цель — вернуть себе цветочный рынок, чтобы растаможка происходила в РФ, а значит, и налоги шли в российский бюджет.

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В России пишут о теневом белорусском бизнесе, который приносит $300 млн ежегодно.
 
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