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«РИА Новости»: От белорусских креветок до белорусских цветов
Источник материала: Хартия'97
«РИА Новости»: От белорусских креветок до белорусских цветов
В России пишут о теневом белорусском бизнесе, который приносит $300 млн ежегодно.
В России пишут о теневом белорусском бизнесе, который приносит, по неофициальным оценкам, $300 млн ежегодно. "От белорусских креветок до белорусских цветов" — такая публикация появилась на сайте российского государственного агентства
В упомянутой публикации отмечается, что с 2018 года Беларусь — основной поставщик цветов в РФ (50% импорта). "На самом деле цветы везут из тех же Нидерландов, проходят растаможку и едут в Россию без сборов, — пишет ria.ru. — Это дает экономию до десяти тысяч долларов с фуры".
Теперь же эти поставки проверяют, иногда неделями. Якобы российская таможня поставила цель — вернуть себе цветочный рынок, чтобы растаможка происходила в РФ, а значит, и налоги шли в российский бюджет.
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В России пишут о теневом белорусском бизнесе, который приносит $300 млн ежегодно.
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